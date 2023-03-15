В Екатеринбурге ТЦ «Радуга Парк» продали компании из Калуги

Торговый центр «Радуга Парк» на улице Репина в Екатеринбурге, принадлежащий Forum Group, продали компании «Гранд Лайн-Центр» из Калужской области. Информация об этом появилась в сервисе раскрытия информации СБИС.
Компании «Гранд Лайн-Центр» перешло 100% акций ООО «Торговый центр», которому принадлежит ТЦ «Радуга Парк». «Гранд Лайн-Центр» зарегистрирован в Калужской области и специализируется на производстве строительных металлических конструкций и изделий. Компания занимает седьмое место по выручке среди конкурентов.
По итогу 2021 года выручка составила 14,1 млрд рублей. В Forum Group отказались комментировать детали сделки, отметив, что продолжат развивать свои проекты коммерческой недвижимости и объекты жилой недвижимости комфорт и бизнес-класса.
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