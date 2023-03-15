15 марта 2023

В Екатеринбурге ТЦ «Радуга Парк» продали компании из Калуги

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Лесной каток в Радуга парке. Екатеринбург, каток, колесо обозрения, радуга парк
Развивать торговый центр будет компания из Калуги Фото:

Торговый центр «Радуга Парк» на улице Репина в Екатеринбурге, принадлежащий Forum Group, продали компании «Гранд Лайн-Центр» из Калужской области. Информация об этом появилась в сервисе раскрытия информации СБИС.

Компании «Гранд Лайн-Центр» перешло 100% акций ООО «Торговый центр», которому принадлежит ТЦ «Радуга Парк». «Гранд Лайн-Центр» зарегистрирован в Калужской области и специализируется на производстве строительных металлических конструкций и изделий. Компания занимает седьмое место по выручке среди конкурентов.

По итогу 2021 года выручка составила 14,1 млрд рублей. В Forum Group отказались комментировать детали сделки, отметив, что продолжат развивать свои проекты коммерческой недвижимости и объекты жилой недвижимости комфорт и бизнес-класса.

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Торговый центр «Радуга Парк» на улице Репина в Екатеринбурге, принадлежащий Forum Group, продали компании «Гранд Лайн-Центр» из Калужской области. Информация об этом появилась в сервисе раскрытия информации СБИС. Компании «Гранд Лайн-Центр» перешло 100% акций ООО «Торговый центр», которому принадлежит ТЦ «Радуга Парк». «Гранд Лайн-Центр» зарегистрирован в Калужской области и специализируется на производстве строительных металлических конструкций и изделий. Компания занимает седьмое место по выручке среди конкурентов. По итогу 2021 года выручка составила 14,1 млрд рублей. В Forum Group отказались комментировать детали сделки, отметив, что продолжат развивать свои проекты коммерческой недвижимости и объекты жилой недвижимости комфорт и бизнес-класса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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