15 марта 2023

Мэрия Екатеринбурга актуализировала проект магистральной улицы возле ЦПКиО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк Маяковского (ЦПКиО) зимой. Екатеринбург, парк маяковского, зима, цпкио, отдых
Улицу Яламова с северной стороны парка Маяковского планируют продолжить Фото:

Проект развития улицы Яламова, которая сейчас является тупиковым продолжением улицы Ткачей, обсудили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, правительство Свердловской области и руководство Свердловской железной дороги. Реализация проекта позволит разгрузить перекрестки возле парка Маяковского, написал Орлов в своем telegram-канале.

«Обсудили перспективы развития улицы Яламова. Сейчас это фактически тупиковое продолжение улицы Ткачей. Но, если ее расширить и соединить с Сибирским трактом и переулком Базовым, то получается очень интересно. Удастся разгрузить перекрестки „улица Восточная — Сибирский тракт“ и „Сибирский тракт — переулок Базовый“, что уменьшит пробки в этой части города, даст мощный импульс развитию микрорайона», — написал Орлов.

Для реализации проекта придется менять границы земельных участков предприятий, но они к этому готовы, добавляет мэр города. Также придется переносить подземные коммуникации. Проект также предусматривает организацию тропинок в северо-восточной части парка Маяковского и строительство еще одного входа в ЦПКиО. «Оборудуем безопасный железнодорожный пешеходный переход», — добавил Орлов.

О продолжении улицы Яламова впервые заговорили в 2021 году. Тогда мэрия Екатеринбурга опубликовала проект, согласно которому новая улица пройдет над железнодорожной веткой вблизи Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ).

Алексей Орлов обсудил проект с представителями областного правительства и СвЖД
Фото:
Улицу Яламова хотят расширить и соединить с Сибирским трактом и переулком Базовым
Фото:
… тогда удастся разгрузить перекрестки «Восточная — Сибирский тракт» и «Сибирский тракт — переулок Базовый»
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Проект развития улицы Яламова, которая сейчас является тупиковым продолжением улицы Ткачей, обсудили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, правительство Свердловской области и руководство Свердловской железной дороги. Реализация проекта позволит разгрузить перекрестки возле парка Маяковского, написал Орлов в своем telegram-канале. «Обсудили перспективы развития улицы Яламова. Сейчас это фактически тупиковое продолжение улицы Ткачей. Но, если ее расширить и соединить с Сибирским трактом и переулком Базовым, то получается очень интересно. Удастся разгрузить перекрестки „улица Восточная — Сибирский тракт“ и „Сибирский тракт — переулок Базовый“, что уменьшит пробки в этой части города, даст мощный импульс развитию микрорайона», — написал Орлов. Для реализации проекта придется менять границы земельных участков предприятий, но они к этому готовы, добавляет мэр города. Также придется переносить подземные коммуникации. Проект также предусматривает организацию тропинок в северо-восточной части парка Маяковского и строительство еще одного входа в ЦПКиО. «Оборудуем безопасный железнодорожный пешеходный переход», — добавил Орлов. О продолжении улицы Яламова впервые заговорили в 2021 году. Тогда мэрия Екатеринбурга опубликовала проект, согласно которому новая улица пройдет над железнодорожной веткой вблизи Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ).
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