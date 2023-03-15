Мэрия Екатеринбурга актуализировала проект магистральной улицы возле ЦПКиО. Фото

16 марта 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Улицу Яламова с северной стороны парка Маяковского планируют продолжить Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Проект развития улицы Яламова, которая сейчас является тупиковым продолжением улицы Ткачей, обсудили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, правительство Свердловской области и руководство Свердловской железной дороги. Реализация проекта позволит разгрузить перекрестки возле парка Маяковского, написал Орлов в своем telegram-канале. «Обсудили перспективы развития улицы Яламова. Сейчас это фактически тупиковое продолжение улицы Ткачей. Но, если ее расширить и соединить с Сибирским трактом и переулком Базовым, то получается очень интересно. Удастся разгрузить перекрестки „улица Восточная — Сибирский тракт“ и „Сибирский тракт — переулок Базовый“, что уменьшит пробки в этой части города, даст мощный импульс развитию микрорайона», — написал Орлов. Для реализации проекта придется менять границы земельных участков предприятий, но они к этому готовы, добавляет мэр города. Также придется переносить подземные коммуникации. Проект также предусматривает организацию тропинок в северо-восточной части парка Маяковского и строительство еще одного входа в ЦПКиО. «Оборудуем безопасный железнодорожный пешеходный переход», — добавил Орлов. О продолжении улицы Яламова впервые заговорили в 2021 году. Тогда мэрия Екатеринбурга опубликовала проект, согласно которому новая улица пройдет над железнодорожной веткой вблизи Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ). Алексей Орлов обсудил проект с представителями областного правительства и СвЖД Фото: telegram-канал Алексея Орлова Улицу Яламова хотят расширить и соединить с Сибирским трактом и переулком Базовым Фото: telegram-канал Алексея Орлова … тогда удастся разгрузить перекрестки «Восточная — Сибирский тракт» и «Сибирский тракт — переулок Базовый» Фото: telegram-канал Алексея Орлова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проект развития улицы Яламова, которая сейчас является тупиковым продолжением улицы Ткачей, обсудили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, правительство Свердловской области и руководство Свердловской железной дороги. Реализация проекта позволит разгрузить перекрестки возле парка Маяковского, написал Орлов в своем telegram-канале. «Обсудили перспективы развития улицы Яламова. Сейчас это фактически тупиковое продолжение улицы Ткачей. Но, если ее расширить и соединить с Сибирским трактом и переулком Базовым, то получается очень интересно. Удастся разгрузить перекрестки „улица Восточная — Сибирский тракт“ и „Сибирский тракт — переулок Базовый“, что уменьшит пробки в этой части города, даст мощный импульс развитию микрорайона», — написал Орлов. Для реализации проекта придется менять границы земельных участков предприятий, но они к этому готовы, добавляет мэр города. Также придется переносить подземные коммуникации. Проект также предусматривает организацию тропинок в северо-восточной части парка Маяковского и строительство еще одного входа в ЦПКиО. «Оборудуем безопасный железнодорожный пешеходный переход», — добавил Орлов. О продолжении улицы Яламова впервые заговорили в 2021 году. Тогда мэрия Екатеринбурга опубликовала проект, согласно которому новая улица пройдет над железнодорожной веткой вблизи Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ).