В Кургане в суде начнут рассматривать дело обвиняемых в убийстве Кирсанова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане задержанных по подозрению в убийстве журналиста Владимира Кирсанова (в 2001 году) вычислили по ДНК. На след предполагаемых преступников вышли сотрудники областных УФСБ и УМВД. Об этом URA.RU сообщил источник из числа бывших силовиков.

«Когда оперативники подняли дело Кирсанова, то обратили внимание на тот факт, что кресло машины журналиста было сильно приближено к рулю. То есть последним человеком, который управлял его машиной был явно не сам Кирсанов, а человек ниже его ростом. Предполагали, что это мог быть угонщик. Следователи стали сравнивать ДНК со смывом из автомобиля журналиста и вышли на след угонщика», — рассказал экс-оперативник.

По его данным, угонщик признался, что действительно был за рулем машины Кирсанова. Он дал показания, кто был с ним в тот день — этим человеком оказался один из обвиняемых. Его ДНК также была найдена в автомобиле журналиста при этом они не были друзьями и ранее не общались. Затем был задержан еще один обвиняемый.

В пресс-службе областных УФСБ и УМВД информацию не комментируют. Дело окончено, поступило в суд.

Ранее URA.RU писало, что следователи опубликовали видеокадры задержания одного из подозреваемых и допроса в месте предполагаемого убийства журналиста Владимира Кирсанова. На кадрах следственного эксперимента мужчина показывает, как наносились удары металлической палкой. Обвиняемых по делу Александра Штингера и Ивана Курпишева силовики задержали в прошлом году.

Владимир Кирсанов пропал 17 мая 2001 года. По версии следствия, обвиняемые вместе с двумя участниками ОПГ «Локомотив» приехали к гаражу потерпевшего, где избили его металлической палкой. После они забрали его документы.