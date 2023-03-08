Двух курганцев будут судить за убийство журналиста 20-летней давности

Дела двух курганцев, обвиняемых в убийстве журналиста, передали в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники СУ СКР закончили работу над делом двух участников ОПГ, которых обвиняют в убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова. Информацию сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, в совершении преступлений, предусмотренных п „б“, „ж“, „з“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, из корыстных побуждений, совершенное группой лиц), ч.2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), второй соучастник также обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.2, ст. 105 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 209 УК РФ», — рассказали в управлении. Следствие по делу пропавшего журналиста длилось более 20 лет.

Обвиняемых по делу Александра Штингера и Ивана Курпишева силовики задержали в течение прошлого года. Следствие полагает, что они вместе с другими участниками курганской ОПГ «Локомотив» избили в 2001 году Кирсанова в собственном гараже и вывезли тело журналиста в неизвестном направлении.

Раскрыть преступление удалось «благодаря начавшейся с 2020 года работе специальной следственно-оперативной группы, созданной для раскрытия данного преступления, в состав которой вошли следователи и криминалисты следственного управления и главного управления криминалистики СК России, оперативные сотрудники УУР УМВД РФ Курганской области, а также регионального УФСБ России», — рассказали подробности в следственном управлении СКР региона. Следователи допросили более 300 человек и проверили множество версий, прежде чем задержать подозреваемых.

Обвиняемые свою вину не признали и отказались от дачи показаний. Дело будут рассматривать в Курганском областном суде.

Ранее URA.RU сообщало, что Кирсанова забили палками в собственном гараже. Преступники могли напасть на журналиста из-за собранного им компромата на участников ОПГ «Локомотив».