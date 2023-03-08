08 марта 2023

Курганские следователи показали место убийства журналиста Кирсанова. Видео

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В Кургане показали видеокадры с места убийства в гаражах Фото:

Следователи курганского управления СКР опубликовали видеокадры задержания одного из подозреваемых и допроса в месте предполагаемого убийства журналиста Владимира Кирсанова. Видеоролик появился на сайте областного управления.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Курпишева и Александра Штингера. Они обвиняются в совершении убийства курганского журналиста <…> Владимира Кирсанова в связи с осуществлением последним его профессиональной деятельности», — сообщается в релизе следственного управления. К подробностям дела прикреплено видео с оперативными действиями — задержанием и допросом подозреваемого.

Владимир Кирсанов пропал 17 мая 2001 года. По версии следствия, Штингер и Курпишев вместе с двумя участниками ОПГ «Локомотив» приехали к гаражу потерпевшего, где совершили его избиение металлической палкой. После они забрали его документы. «С целью введения сотрудников правоохранительных органов в заблуждение личный автомобиль Кирсанова был перемещен к зданию, где работал потерпевший», — рассказали в СУ СКР.

В ходе следствия была установлена причастность Курпишева к убийству еще четырех человек. Обоих обвиняемых задержали в 2021 году. На время расследования им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане закончилось следствие по делу об убийстве курганского журналиста. Дело в отношении двух подозреваемых передали в суд.

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Следователи курганского управления СКР опубликовали видеокадры задержания одного из подозреваемых и допроса в месте предполагаемого убийства журналиста Владимира Кирсанова. Видеоролик появился на сайте областного управления. «Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Курпишева и Александра Штингера. Они обвиняются в совершении убийства курганского журналиста <…> Владимира Кирсанова в связи с осуществлением последним его профессиональной деятельности», — сообщается в релизе следственного управления. К подробностям дела прикреплено видео с оперативными действиями — задержанием и допросом подозреваемого. Владимир Кирсанов пропал 17 мая 2001 года. По версии следствия, Штингер и Курпишев вместе с двумя участниками ОПГ «Локомотив» приехали к гаражу потерпевшего, где совершили его избиение металлической палкой. После они забрали его документы. «С целью введения сотрудников правоохранительных органов в заблуждение личный автомобиль Кирсанова был перемещен к зданию, где работал потерпевший», — рассказали в СУ СКР. В ходе следствия была установлена причастность Курпишева к убийству еще четырех человек. Обоих обвиняемых задержали в 2021 году. На время расследования им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане закончилось следствие по делу об убийстве курганского журналиста. Дело в отношении двух подозреваемых передали в суд.
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