Решение президента Украины Владимира Зеленского о продолжении удержания Бахмута (Артемовска) является роковой ошибкой, так как ситуация в городе для украинских солдат ухудшилась до катастрофической. Такое мнение выразил военный эксперт Конрад Музыка.
«Решение Зеленского об удержании Бахмута имело решающее значение как со стратегической, так и с символической точки зрения, но ситуация ухудшилась до такой степени, что теперь она может стоить больше, чем она того стоит», — передает слова Музыки телеканал NBC News. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Бахмуте терпят настолько большие потери, что в будущем это может перечеркнуть все планы украинского военного командования на достижение каких-либо успехов.
Ранее, по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего Украины, Владимир Зеленский принял решение о продолжении удержания Бахмута. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о тяжелой ситуации ВСУ в городе, но признаков вывода украинских войск замечено не было, передает RT. Тем временем, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль очередной населенный пункт в районе Бахмута, пишет «Национальная служба новостей».
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Решение президента Украины Владимира Зеленского о продолжении удержания Бахмута (Артемовска) является роковой ошибкой, так как ситуация в городе для украинских солдат ухудшилась до катастрофической. Такое мнение выразил военный эксперт Конрад Музыка. «Решение Зеленского об удержании Бахмута имело решающее значение как со стратегической, так и с символической точки зрения, но ситуация ухудшилась до такой степени, что теперь она может стоить больше, чем она того стоит», — передает слова Музыки телеканал NBC News. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Бахмуте терпят настолько большие потери, что в будущем это может перечеркнуть все планы украинского военного командования на достижение каких-либо успехов. Ранее, по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего Украины, Владимир Зеленский принял решение о продолжении удержания Бахмута. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о тяжелой ситуации ВСУ в городе, но признаков вывода украинских войск замечено не было, передает RT. Тем временем, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль очередной населенный пункт в районе Бахмута, пишет «Национальная служба новостей».