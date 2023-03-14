В офисе Зеленского приняли решение удерживать Артемовск

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Помимо обороны Артемовска Владимир Зеленский также обсудил и западные поставки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина продолжит удерживать город Артемовск (Бахмут). Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

«Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмута», — подчеркнул Владимир Зеленский. Результаты заседания были опубликованы на официальном сайте президента Украины. В ходе заседания обсудили и темпы и объемы западной поддержки.

Ранее в ставке Зеленского решили продолжать оборону Артемовска. 6 марта прошло обсуждение оборонной операции и дальнейшего усиления украинских позиций в городе. Бои за Артемовск проходят с августа прошлого года.

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Украина продолжит удерживать город Артемовск (Бахмут). Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. «Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмута», — подчеркнул Владимир Зеленский. Результаты заседания были опубликованы на официальном сайте президента Украины. В ходе заседания обсудили и темпы и объемы западной поддержки. Ранее в ставке Зеленского решили продолжать оборону Артемовска. 6 марта прошло обсуждение оборонной операции и дальнейшего усиления украинских позиций в городе. Бои за Артемовск проходят с августа прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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