В Перми предпринимателя наказали за миллионные долги

Суд оштрафовал пермского бизнесмена за миллионные долги по налогам

16 марта 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в 700 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми Свердловский районный суд признал предпринимателя виновным в совершении налогового преступления. Установлено, что бизнесмен скрывал денежные средства организации, предназначенные для уплаты налогов, сборов и стразовых взносов. Это привело к образованию миллионных долгов. «Мужчина являлся руководителем коммерческой организации с июня 2019 года по октябрь 2020 года. В целях снижения размера налогообложения директором систематически заключались договоры поручительства, уступки права требования, соглашения о взаимозачете и переводе долга. Указанное привело к образованию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам более 18 млн рублей. Мужчина признан виновным», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. За совершенное преступление суд назначил виновному наказание в виде штрафа в 700 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Пермского края привлекла к ответственности руководителя станции скорой помощи в Березниках из-за избыточной траты бюджетных средств. Учреждение заплатило лишний транспортный налог за неиспользованные реанимобили.

В Перми Свердловский районный суд признал предпринимателя виновным в совершении налогового преступления. Установлено, что бизнесмен скрывал денежные средства организации, предназначенные для уплаты налогов, сборов и стразовых взносов. Это привело к образованию миллионных долгов. «Мужчина являлся руководителем коммерческой организации с июня 2019 года по октябрь 2020 года. В целях снижения размера налогообложения директором систематически заключались договоры поручительства, уступки права требования, соглашения о взаимозачете и переводе долга. Указанное привело к образованию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам более 18 млн рублей. Мужчина признан виновным», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. За совершенное преступление суд назначил виновному наказание в виде штрафа в 700 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Пермского края привлекла к ответственности руководителя станции скорой помощи в Березниках из-за избыточной траты бюджетных средств. Учреждение заплатило лишний транспортный налог за неиспользованные реанимобили.