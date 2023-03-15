15 марта 2023

В Перми предпринимателя наказали за миллионные долги

Суд оштрафовал пермского бизнесмена за миллионные долги по налогам
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в 700 тысяч рублей Фото:

В Перми Свердловский районный суд признал предпринимателя виновным в совершении налогового преступления. Установлено, что бизнесмен скрывал денежные средства организации, предназначенные для уплаты налогов, сборов и стразовых взносов. Это привело к образованию миллионных долгов.

«Мужчина являлся руководителем коммерческой организации с июня 2019 года по октябрь 2020 года. В целях снижения размера налогообложения директором систематически заключались договоры поручительства, уступки права требования, соглашения о взаимозачете и переводе долга. Указанное привело к образованию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам более 18 млн рублей. Мужчина признан виновным», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

За совершенное преступление суд назначил виновному наказание в виде штрафа в 700 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Пермского края привлекла к ответственности руководителя станции скорой помощи в Березниках из-за избыточной траты бюджетных средств. Учреждение заплатило лишний транспортный налог за неиспользованные реанимобили.

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В Перми Свердловский районный суд признал предпринимателя виновным в совершении налогового преступления. Установлено, что бизнесмен скрывал денежные средства организации, предназначенные для уплаты налогов, сборов и стразовых взносов. Это привело к образованию миллионных долгов. «Мужчина являлся руководителем коммерческой организации с июня 2019 года по октябрь 2020 года. В целях снижения размера налогообложения директором систематически заключались договоры поручительства, уступки права требования, соглашения о взаимозачете и переводе долга. Указанное привело к образованию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам более 18 млн рублей. Мужчина признан виновным», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. За совершенное преступление суд назначил виновному наказание в виде штрафа в 700 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Пермского края привлекла к ответственности руководителя станции скорой помощи в Березниках из-за избыточной траты бюджетных средств. Учреждение заплатило лишний транспортный налог за неиспользованные реанимобили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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