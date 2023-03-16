Екатеринбург готовится отметить девятую годовщину вхождения Крыма в состав РФ

В центре Екатеринбурга открылся мобильный пункт сбора помощи для Донбасса. Акция приурочена девятой годовщине вхождения Крыма в состав РФ. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).
«Свердловские волонтеры активно применяют мобильные пункты сбора гуманитарной помощи. Подобный сбор открыт в центре уральской столицы, на улице Бориса Ельцина. Акция организована в преддверии девятой годовщины вхождения Крыма в состав России», — сказано в сообщении ДИПа.
Ранее аналогичный мобильный пункт был организован на улице Вайнера. «В центре города много людей. Акция привлекает их внимание. Горожане делают вклад в общее дело. Мобильный пункт проработает здесь до конца марта», — отметили в ДИПе.
Гуманитарные партии в мобильный пункт передали региональные отделения «Офицеров России», «Боевого Братства», национально-культурных организаций «Татары Урала», «Курултай башкир», «Азербайджан — Урал». Вес собранного с начала недели полезного груза уже приближается к 1 тонне. Свердловская область по итогам 2022 года была признана одним из лидеров по объему собранной для мирных жителей и военнослужащих помощи.
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