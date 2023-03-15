Челябинского экс-депутата, устроившего бойню на станции, отправили в колонию на 16 лет

Николая Швеца отправили в колонию строгого режима на 16 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшего челябинского депутата-единоросса Николая Швеца, который в феврале 2022 года убил бывшую жену на железнодорожной станции в Карталах, приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Такое решение 16 марта принял Карталинский городской суд, сообщил URA.RU участник процесса.

«Заседание прошло, относительно, быстро. Суд признал Швеца виновным в убийстве и покушении на убийство и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказал URA.RU участник процесса.

Швец в феврале 2022 года приехал к одному из предприятий железнодорожного транспорта, где работала его бывшая супруга. С собой он привез охотничье ружье, из которого и убил бывшую супругу. После убийства он попытался устранить случайных свидетелей и открыл огонь по ним.

До инцидента Швец состоял в партии «Единая Россия», от которой был выдвинут в депутаты Полтавского сельского поселения Карталинского района. После задержания он был исключен из партии и уволен с должности.