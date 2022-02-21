Бывшую супругу, сотрудницу ЮУЖД, застрелил челябинский депутат

Депутат расстрелял бывшую жену из охотничьего ружья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мужчиной, убившим бывшую супругу, сотрудницу ЮУЖД в Карталинском районе (Челябинская область), оказался депутат от «Единой России» Полтавского сельского поселения Николай Швец. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Его брат Александр возглавляет совет депутатов поселения.

«Николай Швец не мог простить ухода супруги. Он пришел с ружьем к ней на работу. После убийства он пытался покончить с собой, но лишь ранил себя», — сообщили URA.RU источник.

Источник в Карталах рассказал, что все шокированы случившемся. Семья, где родился Швец, является одной из самых уважаемых в районе. Отец — фермер, мать работает в облздраве.

ЧП случилось 21 февраля. Неизвестный появился на базе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) и открыл огонь по сотрудникам. Сначала он застрелил свою бывшую жену, затем двумя выстрелами ранил в лицо и руку мастера. Стрелок скрылся на машине, а позже был задержан.

Челябинским следственным отделом на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух и более лиц). Расследование находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

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