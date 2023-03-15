Силовики провели проверки в квартирах экс-активистов пермского «Мемориала»*

Силовики действовали в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники главного управления МВД РФ по Пермскому краю провели оперативные действия в отношении бывших активистов пермского отделения «Мемориала» (организация признана в РФ иноагентом и ликвидирована). Речь, в том числе, идет о задержаниях экс-волонтеров и осмотрах в их квартирах.

«Речь идет о ряде «задержаний, допросов и обысков». «Одного из волонтеров по телефону вызвали из дома на улицу, затолкали в машину и отвезли в Центр по противодействию экстремизму. В ходе «беседы» его расспрашивали о Роберте Латыпове (признан в РФ иноагентом), бывшем руководителе организации, который находится за рубежом. Сотрудники Центра «Э» взяли связь по телефону задержанного под контроль и заставили его написать от своего имени несколько сообщений Латыпову, пытаясь таким образом получить от последнего интересующую их информацию», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на сайт организации «Центр исторической памяти».

По данным сайта организации, задержанного двое суток держали в камере, а затем привезли в суд, который оштрафовал бывшего волонтера на три тысячи рублей за невыполнение законных требований сотрудников МВД. «Также силовики вынесли из квартиры экс-активиста имущество ликвидированной организации. Это книги, документы, материалы передвижных выставок. Аналогичные мероприятия прошли и квартире председателя организации „Центр исторической памяти“ Александра Чернышова, где была изъята техника», — сообщается на сайте Центра.

В ГУ МВД РФ по Пермскому краю изданию «Коммерсант-Пермь» ответили, что не располагают информацией для СМИ. По данным «Ъ», силовики действовали в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности. А в квартирах бывших волонтеров прошел «осмотр помещений».