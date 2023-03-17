Военный эксперт раскрыл значение Бахмута для Зеленского

Военный эксперт Дандыков: Бахмут имеет значение для Зеленского, как Ленинград для Гитлера

18 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский получит большой моральный вред при потере Бахмута Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бахмут (Артемовск) имеет значение для президента Украины Владимира Зеленского, какое для лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера имел Ленинград во времена Великой Отечественной войны. В беседе с URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что потеря города нанесет тяжелый моральный удар лидеру страны. «Ситуация складывается такая, что уже американцы говорят, что это на усмотрение Зеленского отдать, что он будет делать. Для них это не просто город, который имеет значение. Это то же самое, что имело значение Ленинград для Гитлера. Уже больше половина города за нами, соответственно моральный ущерб будет нанесен очень огромный. Я не говорю о чудовищных потерях, которые несут укровойска», — сказал Василий Дандыкин. При этом, подчеркнул эксперт, ВСУ собираются сделать все, чтобы бахмутский гарнизон не попал в котел. «Остается недолго до того, как захлопнет котел. Они сейчас попытаются с юга, с Часова Яра, в районе Угледара наступать и деблокировать. Посмотрим, что это будет», — заключил собеседник агентства. Ранее военный эксперт Конрад Музыка заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского о продолжении удержания Бахмута является роковой ошибкой. Он объяснил это тем, что ситуация в городе для украинских солдат ухудшилась до катастрофической. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бахмут (Артемовск) имеет значение для президента Украины Владимира Зеленского, какое для лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера имел Ленинград во времена Великой Отечественной войны. В беседе с URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что потеря города нанесет тяжелый моральный удар лидеру страны. «Ситуация складывается такая, что уже американцы говорят, что это на усмотрение Зеленского отдать, что он будет делать. Для них это не просто город, который имеет значение. Это то же самое, что имело значение Ленинград для Гитлера. Уже больше половина города за нами, соответственно моральный ущерб будет нанесен очень огромный. Я не говорю о чудовищных потерях, которые несут укровойска», — сказал Василий Дандыкин. При этом, подчеркнул эксперт, ВСУ собираются сделать все, чтобы бахмутский гарнизон не попал в котел. «Остается недолго до того, как захлопнет котел. Они сейчас попытаются с юга, с Часова Яра, в районе Угледара наступать и деблокировать. Посмотрим, что это будет», — заключил собеседник агентства. Ранее военный эксперт Конрад Музыка заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского о продолжении удержания Бахмута является роковой ошибкой. Он объяснил это тем, что ситуация в городе для украинских солдат ухудшилась до катастрофической.