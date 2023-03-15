Жители ХМАО нашли дешевые альтернативы турецким курортам

16 марта 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

У югорчан набирается популярность отдых в Абхазии и Арабских эмиратах Фото: Анна Майорова © URA.RU У жителей ХМАО набирает популярность отдых в Абхазии и Арабских эмиратах. Более бюджетные направления составили конкуренцию Турции, которая является фаворитом курортного отдыха у югорчан. Ситуацию на туристическом рынке URA.RU обсудило с агентством путешествий «Семь чудес». «Большим спросом пользуется, если российское побережье то это Сочи и Абхазия, потому что она граничит с сочинской границей. Как ни странно, пользуются спросом Эмираты. В прошлом году это было массово. И на этот год люди также приходят и говорят: давайте посмотрим Эмираты. И броней достаточное количество», — расказала журналисту URA.RU менеджер агентства Алиса Храмова. При этом, по словам эксперта, лидером пока все же остается Турция. Кроме того, популярность набирает Египет. Самый дешевый десятидневный тур в Абхазию на двоих обойдется около 120 тысяч рублей. За более комфортные условия уже придется заплатить от 155 тысяч. «В среднем ценник начинается с вылетом из Екатеринбурга, на питании: завтрак и ужин, на городском формате Дубая (это просто здание отеля, бассейн и хорошо, если заявлен трансфер до пляжа) от 149 тысяч рублей», — добавила эксперт. Тем временем минимальная стоимость поездки в Турцию по таким же параметрам начинается со 160 тысяч рублей в дешевых отелях. Путешествие по системе «все включено» будет стоить уже около 180 тысяч. Однако, туроператоры отмечают, что и сервис на турецких курортах выше, нежели, например, в Абхазии. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО активно бронировали туристические путевки для путешествий по России. Трендовыми направлениями являлись озеро Байкал и Алтайский край. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У жителей ХМАО набирает популярность отдых в Абхазии и Арабских эмиратах. Более бюджетные направления составили конкуренцию Турции, которая является фаворитом курортного отдыха у югорчан. Ситуацию на туристическом рынке URA.RU обсудило с агентством путешествий «Семь чудес». «Большим спросом пользуется, если российское побережье то это Сочи и Абхазия, потому что она граничит с сочинской границей. Как ни странно, пользуются спросом Эмираты. В прошлом году это было массово. И на этот год люди также приходят и говорят: давайте посмотрим Эмираты. И броней достаточное количество», — расказала журналисту URA.RU менеджер агентства Алиса Храмова. При этом, по словам эксперта, лидером пока все же остается Турция. Кроме того, популярность набирает Египет. Самый дешевый десятидневный тур в Абхазию на двоих обойдется около 120 тысяч рублей. За более комфортные условия уже придется заплатить от 155 тысяч. «В среднем ценник начинается с вылетом из Екатеринбурга, на питании: завтрак и ужин, на городском формате Дубая (это просто здание отеля, бассейн и хорошо, если заявлен трансфер до пляжа) от 149 тысяч рублей», — добавила эксперт. Тем временем минимальная стоимость поездки в Турцию по таким же параметрам начинается со 160 тысяч рублей в дешевых отелях. Путешествие по системе «все включено» будет стоить уже около 180 тысяч. Однако, туроператоры отмечают, что и сервис на турецких курортах выше, нежели, например, в Абхазии. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО активно бронировали туристические путевки для путешествий по России. Трендовыми направлениями являлись озеро Байкал и Алтайский край.