Жители ХМАО нашли дешевые альтернативы турецким курортам

У жителей ХМАО набирает популярность отдых в Абхазии и Арабских эмиратах. Более бюджетные направления составили конкуренцию Турции, которая является фаворитом курортного отдыха у югорчан. Ситуацию на туристическом рынке URA.RU обсудило с агентством путешествий «Семь чудес».
«Большим спросом пользуется, если российское побережье то это Сочи и Абхазия, потому что она граничит с сочинской границей. Как ни странно, пользуются спросом Эмираты. В прошлом году это было массово. И на этот год люди также приходят и говорят: давайте посмотрим Эмираты. И броней достаточное количество», — расказала журналисту URA.RU менеджер агентства Алиса Храмова. При этом, по словам эксперта, лидером пока все же остается Турция. Кроме того, популярность набирает Египет.
Самый дешевый десятидневный тур в Абхазию на двоих обойдется около 120 тысяч рублей. За более комфортные условия уже придется заплатить от 155 тысяч. «В среднем ценник начинается с вылетом из Екатеринбурга, на питании: завтрак и ужин, на городском формате Дубая (это просто здание отеля, бассейн и хорошо, если заявлен трансфер до пляжа) от 149 тысяч рублей», — добавила эксперт.
Тем временем минимальная стоимость поездки в Турцию по таким же параметрам начинается со 160 тысяч рублей в дешевых отелях. Путешествие по системе «все включено» будет стоить уже около 180 тысяч. Однако, туроператоры отмечают, что и сервис на турецких курортах выше, нежели, например, в Абхазии.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО активно бронировали туристические путевки для путешествий по России. Трендовыми направлениями являлись озеро Байкал и Алтайский край.
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