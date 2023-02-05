Жители ХМАО скупают путевки на Байкал. Видео

06 февраля 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО активно бронируют турпутевки на озеро Байкал Фото: Антон Артемьев © URA.RU Жители ХМАО начали активно бронировать туристические путевки для путешествий по России. Трендовыми направлениями являются озеро Байкал и Алтайский край. Ситуацию URA.RU обсудило с турагентством «Семь чудес». «В тренде сейчас Байкал и Алтай. Еще, поскольку живем на Севере, многие хотят поправить здоровье, поэтому популярны санатории. Это как Кисловодск, так и в целом весь Кавказ», —рассказала журналисту URA.RU турагент компании Елена Моисеенко. Тем временем спрос на Калининградскую область наоборот снизился. Югорчане активно бронировали турпутевки к берегу Балтийского моря во время пандемии. «Большинство популярных стран были закрыты, поэтому Калининград активно бронировали. Сейчас, по крайней мере по нашим данным, спрос крайне мал. Также это может быть связано с тем, что у многих в нашем округе есть льготные отпуска. Многие, вероятно, покупают билеты самостоятельно. А забронировать там самому жилье — не проблема», — добавляет Моисеенко. Ранее URA.RU рассказывало, что турагенты ХМАО объяснили, как путешествовать без биометрических паспортов. Из-за проблем с поставкой бланков жители не могут подать заявление на получение документа нового образца. Видео: Антон Артемьев

Жители ХМАО начали активно бронировать туристические путевки для путешествий по России. Трендовыми направлениями являются озеро Байкал и Алтайский край. Ситуацию URA.RU обсудило с турагентством «Семь чудес». «В тренде сейчас Байкал и Алтай. Еще, поскольку живем на Севере, многие хотят поправить здоровье, поэтому популярны санатории. Это как Кисловодск, так и в целом весь Кавказ», —рассказала журналисту URA.RU турагент компании Елена Моисеенко. Тем временем спрос на Калининградскую область наоборот снизился. Югорчане активно бронировали турпутевки к берегу Балтийского моря во время пандемии. «Большинство популярных стран были закрыты, поэтому Калининград активно бронировали. Сейчас, по крайней мере по нашим данным, спрос крайне мал. Также это может быть связано с тем, что у многих в нашем округе есть льготные отпуска. Многие, вероятно, покупают билеты самостоятельно. А забронировать там самому жилье — не проблема», — добавляет Моисеенко. Ранее URA.RU рассказывало, что турагенты ХМАО объяснили, как путешествовать без биометрических паспортов. Из-за проблем с поставкой бланков жители не могут подать заявление на получение документа нового образца. Видео: Антон Артемьев