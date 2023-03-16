Что такое цифровой рубль и как им пользоваться

16 марта 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

Цифровой рубль позволит существенно улучшить контроль за расходованием бюджетных средств Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Государственной думе РФ в первом чтении был принят законопроект о введении цифрового рубля. Новыми поправками предлагается отнести цифровой рубль к безналичным средствам оплаты. Использование цифрового рубля планируется начать с 1 апреля. URA.RU предлагает разобраться в том, что такое цифровой рубль и как им пользоваться. Что такое цифровой рубль Центробанк России планирует выпускать цифровой рубль, который будет являться дополнением к наличным и безналичным рублям, сообщает РАПСИ. Учитывая это, цифровой рубль получит статус полноценной валюты. Такой вид валюты будет представлять собой цифровой код, который будет храниться на электронных кошельках в Банке России. При этом обналичить цифровой рубль нельзя, так как он предназначен исключительно для безналичной оплаты. Преимущества использования цифрового рубля Новость по теме В Минфине оценили сроки запуска социальных выплат в цифровых рублях Одними из главных преимуществ гибридной валюты являются возможности иметь доступ к личному кошельку через любые финансовые организации, а также при использовании цифрового рубля все финансовые операции проходят по единым тарифам, что позволяет сократить лишние издержки. Также использование цифрового рубля гарантирует высокую степень сохранности денежных средств. Государство одним из плюсов цифрового рубля называет лучший контроль за расходованием бюджетных средств. Как пользоваться Для начала использования цифрового рубля необходимо зарегистрироваться на его платформе. Следующим действием будет открытие электронного кошелька. Каждый гражданин сможет создать только один кошелек. После этого появится возможность проводить финансовые операции с помощью цифрового рубля. Пополнять кошелек можно с помощью просьбы в адрес банка о переводе на цифровой счет определенного объема денежных средств. Также пополнить баланс можно будет переводом безналичных средств и зачислением наличных через банкомат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Государственной думе РФ в первом чтении был принят законопроект о введении цифрового рубля. Новыми поправками предлагается отнести цифровой рубль к безналичным средствам оплаты. Использование цифрового рубля планируется начать с 1 апреля. URA.RU предлагает разобраться в том, что такое цифровой рубль и как им пользоваться. Центробанк России планирует выпускать цифровой рубль, который будет являться дополнением к наличным и безналичным рублям, сообщает РАПСИ. Учитывая это, цифровой рубль получит статус полноценной валюты. Такой вид валюты будет представлять собой цифровой код, который будет храниться на электронных кошельках в Банке России. При этом обналичить цифровой рубль нельзя, так как он предназначен исключительно для безналичной оплаты. Одними из главных преимуществ гибридной валюты являются возможности иметь доступ к личному кошельку через любые финансовые организации, а также при использовании цифрового рубля все финансовые операции проходят по единым тарифам, что позволяет сократить лишние издержки. Также использование цифрового рубля гарантирует высокую степень сохранности денежных средств. Государство одним из плюсов цифрового рубля называет лучший контроль за расходованием бюджетных средств. Для начала использования цифрового рубля необходимо зарегистрироваться на его платформе. Следующим действием будет открытие электронного кошелька. Каждый гражданин сможет создать только один кошелек. После этого появится возможность проводить финансовые операции с помощью цифрового рубля. Пополнять кошелек можно с помощью просьбы в адрес банка о переводе на цифровой счет определенного объема денежных средств. Также пополнить баланс можно будет переводом безналичных средств и зачислением наличных через банкомат.