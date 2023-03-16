CNN: США боятся запускать новые беспилотники над Черным морем

17 марта 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

США собирали разведданные с помощью беспилотника Фото: Министерство обороны Великобритании США оценивают риски запуска беспилотника над Черным морем, так как есть угроза эскалации с Россией. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. В то же время, по данным журналистов, Вашингтон также изучает преимущества разведданных, получаемых с беспилотника. «Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации с Россией. Американские военные „внимательно изучают“ маршруты беспилотников и оценивают, как лучше снизить риск конфликта с российскими военными, которые регулярно летают на истребителях в Крым и из него», — передает CNN со ссылкой на официальных лиц. По информации издания, США обсуждают возможность запуска еще одного БПЛА, аналогичного сбитому над Черным морем. Американский MQ-9 Reaper упал над Черным морем 14 марта, беспилотник собирал разведданные. В США обвинили в произошедшем Россию, пишет «Ридус». В Минобороны РФ отмечали, что не причастны к этому. 16 марта были найдены обломки беспилотника, сообщает Пятый канал.

США оценивают риски запуска беспилотника над Черным морем, так как есть угроза эскалации с Россией. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. В то же время, по данным журналистов, Вашингтон также изучает преимущества разведданных, получаемых с беспилотника. «Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации с Россией. Американские военные „внимательно изучают“ маршруты беспилотников и оценивают, как лучше снизить риск конфликта с российскими военными, которые регулярно летают на истребителях в Крым и из него», — передает CNN со ссылкой на официальных лиц. По информации издания, США обсуждают возможность запуска еще одного БПЛА, аналогичного сбитому над Черным морем. Американский MQ-9 Reaper упал над Черным морем 14 марта, беспилотник собирал разведданные. В США обвинили в произошедшем Россию, пишет «Ридус». В Минобороны РФ отмечали, что не причастны к этому. 16 марта были найдены обломки беспилотника, сообщает Пятый канал.