16 марта 2023

CNN: США боятся запускать новые беспилотники над Черным морем

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
США собирали разведданные с помощью беспилотника Фото:

США оценивают риски запуска беспилотника над Черным морем, так как есть угроза эскалации с Россией. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. В то же время, по данным журналистов, Вашингтон также изучает преимущества разведданных, получаемых с беспилотника.

«Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации с Россией. Американские военные „внимательно изучают“ маршруты беспилотников и оценивают, как лучше снизить риск конфликта с российскими военными, которые регулярно летают на истребителях в Крым и из него», — передает CNN со ссылкой на официальных лиц. По информации издания, США обсуждают возможность запуска еще одного БПЛА, аналогичного сбитому над Черным морем.

Американский MQ-9 Reaper упал над Черным морем 14 марта, беспилотник собирал разведданные. В США обвинили в произошедшем Россию, пишет «Ридус». В Минобороны РФ отмечали, что не причастны к этому. 16 марта были найдены обломки беспилотника, сообщает Пятый канал.

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США оценивают риски запуска беспилотника над Черным морем, так как есть угроза эскалации с Россией. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. В то же время, по данным журналистов, Вашингтон также изучает преимущества разведданных, получаемых с беспилотника. «Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации с Россией. Американские военные „внимательно изучают“ маршруты беспилотников и оценивают, как лучше снизить риск конфликта с российскими военными, которые регулярно летают на истребителях в Крым и из него», — передает CNN со ссылкой на официальных лиц. По информации издания, США обсуждают возможность запуска еще одного БПЛА, аналогичного сбитому над Черным морем. Американский MQ-9 Reaper упал над Черным морем 14 марта, беспилотник собирал разведданные. В США обвинили в произошедшем Россию, пишет «Ридус». В Минобороны РФ отмечали, что не причастны к этому. 16 марта были найдены обломки беспилотника, сообщает Пятый канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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