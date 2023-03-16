CNN: США отправят в район Крыма аналог сбитого над Черным морем беспилотника MQ-9 Reaper

17 марта 2023 в 03:22 Размер текста - 17 +

Власти США просчитывают выгоду использования беспилотников на территории РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU США отправят другой летательный аппарат, похожий на сбитый беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем в район Крыма. Об этом сообщают осведомленные источники. «США рассматривают еще один полет беспилотника над Черным морем в ближайшие дни, похожего на тот, что сбит в Крыму», — пишет CNN , ссылаясь на собственные источники. По словам инсайдеров, в США хотят взвесить затраты и выгоду от полетов беспилотников на территорию РФ. Американские военные пытаются снизить риск возникновения конфликта с Вооруженными силами России (ВС РФ). Как сообщил изданию источник, некоторые американские военные обеспокоены возможным ограничением маршрутов беспилотников на территории России. Таким образом, существенно снизиться сбор разведданных. Ранее сообщалось, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал над Черным морем. Власти США заявили, что летательный аппарат сбили ВС РФ. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию, уточнив, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал самостоятельно. Обломки беспилотника найдены 16 марта. После этого инцидента в Белом доме не планируют начинать конфликт с Россией.

США отправят другой летательный аппарат, похожий на сбитый беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем в район Крыма. Об этом сообщают осведомленные источники. «США рассматривают еще один полет беспилотника над Черным морем в ближайшие дни, похожего на тот, что сбит в Крыму», — пишет CNN, ссылаясь на собственные источники. По словам инсайдеров, в США хотят взвесить затраты и выгоду от полетов беспилотников на территорию РФ. Американские военные пытаются снизить риск возникновения конфликта с Вооруженными силами России (ВС РФ). Как сообщил изданию источник, некоторые американские военные обеспокоены возможным ограничением маршрутов беспилотников на территории России. Таким образом, существенно снизиться сбор разведданных. Ранее сообщалось, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал над Черным морем. Власти США заявили, что летательный аппарат сбили ВС РФ. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию, уточнив, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал самостоятельно. Обломки беспилотника найдены 16 марта. После этого инцидента в Белом доме не планируют начинать конфликт с Россией.