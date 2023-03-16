Обвиянемый в убийстве курганец похвалил изолятор ФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганец Иван Курпишев, являющийся обвиняемым по делу об убийстве, положительно отозвался о сотрудниках СИЗО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«На удивление терпимо обращаются, хорошо, система УФСИН очень хорошо стала работать», — рассказал Курпишев об условиях содержания. Свое мнение он сообщил до начала заседания.

Бывший спортсмен рассказал, что в изоляторе кормят хорошо. Также он отметил вежливое обращение сотрудников УФСИН, которые обращаются к заключенным на «вы».

Курпишева и Штингера обвиняют в убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова, а также в помощи участникам банды. Мужчин задержали в 2022 году. Уже более полугода они содержатся в СИЗО.

Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело двух курганцев передали в суд. Суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения участникам процесса.