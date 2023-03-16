16 марта 2023

Курганский заключенный по громкому убийству похвалил местный изолятор УФСИН. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Обвиянемый в убийстве курганец похвалил изолятор ФСИН Фото:

Курганец Иван Курпишев, являющийся обвиняемым по делу об убийстве, положительно отозвался о сотрудниках СИЗО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«На удивление терпимо обращаются, хорошо, система УФСИН очень хорошо стала работать», — рассказал Курпишев об условиях содержания. Свое мнение он сообщил до начала заседания.

Бывший спортсмен рассказал, что в изоляторе кормят хорошо. Также он отметил вежливое обращение сотрудников УФСИН, которые обращаются к заключенным на «вы».

Курпишева и Штингера обвиняют в убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова, а также в помощи участникам банды. Мужчин задержали в 2022 году. Уже более полугода они содержатся в СИЗО.

Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело двух курганцев передали в суд. Суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения участникам процесса.

Суд по делу Курпишева и Штингера
Заключенный Иван Курпишев прокомментировал условия содержания в курганском СИЗО

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Курганец Иван Курпишев, являющийся обвиняемым по делу об убийстве, положительно отозвался о сотрудниках СИЗО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «На удивление терпимо обращаются, хорошо, система УФСИН очень хорошо стала работать», — рассказал Курпишев об условиях содержания. Свое мнение он сообщил до начала заседания. Бывший спортсмен рассказал, что в изоляторе кормят хорошо. Также он отметил вежливое обращение сотрудников УФСИН, которые обращаются к заключенным на «вы». Курпишева и Штингера обвиняют в убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова, а также в помощи участникам банды. Мужчин задержали в 2022 году. Уже более полугода они содержатся в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело двух курганцев передали в суд. Суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения участникам процесса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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