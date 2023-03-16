В ЯНАО изменили время выдачи электронных талонов для записи к врачу

17 марта 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Талоны для записи на прием к врачу теперь выкладывают в 7:30 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) изменили время выдачи электронных талонов для записи к доктору. Как сообщили в окружном правительстве, теперь талоны будут выкладывать с 7:30 утра. «Для удобства пациентов талоны к врачам на региональном портале yamalmed.ru будут доступны с 07:30 Раньше слоты для записи обновлялись в 09:00. Талоны на плановый прием к врачу появляются ежедневно на 14 дней вперед», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что попасть на прием к специалисту можно через мобильное приложение «К врачу», на портале Госуслуг, через колл-центр поликлиники, по номеру 122 и с помощью инфомата в больнице. Ранее сообщалось, что ямальцы месяцами не могут попасть на прем к детскому аллергологу. Жители региона жаловались, что на сайте никогда нет свободных талонов.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) изменили время выдачи электронных талонов для записи к доктору. Как сообщили в окружном правительстве, теперь талоны будут выкладывать с 7:30 утра. «Для удобства пациентов талоны к врачам на региональном портале yamalmed.ru будут доступны с 07:30 Раньше слоты для записи обновлялись в 09:00. Талоны на плановый прием к врачу появляются ежедневно на 14 дней вперед», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что попасть на прием к специалисту можно через мобильное приложение «К врачу», на портале Госуслуг, через колл-центр поликлиники, по номеру 122 и с помощью инфомата в больнице. Ранее сообщалось, что ямальцы месяцами не могут попасть на прем к детскому аллергологу. Жители региона жаловались, что на сайте никогда нет свободных талонов.