16 марта 2023
15 марта 2023

В ЯНАО изменили время выдачи электронных талонов для записи к врачу

© Служба новостей «URA.RU»
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Талоны для записи на прием к врачу теперь выкладывают в 7:30 Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) изменили время выдачи электронных талонов для записи к доктору. Как сообщили в окружном правительстве, теперь талоны будут выкладывать с 7:30 утра.

«Для удобства пациентов талоны к врачам на региональном портале yamalmed.ru будут доступны с 07:30 Раньше слоты для записи обновлялись в 09:00. Талоны на плановый прием к врачу появляются ежедневно на 14 дней вперед», — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что попасть на прием к специалисту можно через мобильное приложение «К врачу», на портале Госуслуг, через колл-центр поликлиники, по номеру 122 и с помощью инфомата в больнице.

Ранее сообщалось, что ямальцы месяцами не могут попасть на прем к детскому аллергологу. Жители региона жаловались, что на сайте никогда нет свободных талонов.

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) изменили время выдачи электронных талонов для записи к доктору. Как сообщили в окружном правительстве, теперь талоны будут выкладывать с 7:30 утра. «Для удобства пациентов талоны к врачам на региональном портале yamalmed.ru будут доступны с 07:30 Раньше слоты для записи обновлялись в 09:00. Талоны на плановый прием к врачу появляются ежедневно на 14 дней вперед», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что попасть на прием к специалисту можно через мобильное приложение «К врачу», на портале Госуслуг, через колл-центр поликлиники, по номеру 122 и с помощью инфомата в больнице. Ранее сообщалось, что ямальцы месяцами не могут попасть на прем к детскому аллергологу. Жители региона жаловались, что на сайте никогда нет свободных талонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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