Жители ЯНАО по несколько месяцев не могут попасть на прием к детскому аллергологу

15 марта 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Дети Ноябрьска не могут попасть к аллергологу из-за нехватки талонов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на работу сервиса электронной записи к специалистам, из-за которой они по несколько месяцев не могут попасть на прием к детскому аллергологу. Об этом местные жители написали в группе «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте». «Обновляю сервис, не переставая с 8:55, зная, что в 9:00 выкладывают талоны. При очередном обновлении ровно в 9:00 появляется время записи и абсолютно все талоны заняты! Невозможно по полгода попасть к детскому аллергологу», — написал автор на условиях анонимности. В комментариях к посту Чинара Иванова отметила, что также столкнулась с данной проблемой. «Почему аллерголог не записывает сама на повторный прием, при условии, что мы наблюдаемся у нее? Так же не можем сами записаться, постоянно нет талонов. Тоже караулю к 9:00 и все безрезультатно», — прокомментировала Иванова. Агентство направило запрос в пресс-службу регионального департамента здравоохранения с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее жительница нового Уренгоя в telegram-канале главы города Андрея Воронова сравнила запись на прием к врачу с полетом в космос. По ее словам, свободных талонов никогда нет, но и очереди у кабинета врача тоже. В то же время жители Надыма в соцсетях поделились лайфхаками по записи к врачам. Обновлено в 15:45. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения корреспонденту рассказали, что для осмотра без талона можно подойти к окончанию приема врача. «Детский аллерголог принимает на 0,5 ставки 3 часа в день. Ежедневно на прием обращаются 8-10 пациентов. Если ребенок нуждается в консультации аллерголога, но записаться не получилось, можно подойти к концу приема, доктор осмотрит пациента. Также всегда можно обратиться к педиатру», — прокомментировали в пресс-службе ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на работу сервиса электронной записи к специалистам, из-за которой они по несколько месяцев не могут попасть на прием к детскому аллергологу. Об этом местные жители написали в группе «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте». «Обновляю сервис, не переставая с 8:55, зная, что в 9:00 выкладывают талоны. При очередном обновлении ровно в 9:00 появляется время записи и абсолютно все талоны заняты! Невозможно по полгода попасть к детскому аллергологу», — написал автор на условиях анонимности. В комментариях к посту Чинара Иванова отметила, что также столкнулась с данной проблемой. «Почему аллерголог не записывает сама на повторный прием, при условии, что мы наблюдаемся у нее? Так же не можем сами записаться, постоянно нет талонов. Тоже караулю к 9:00 и все безрезультатно», — прокомментировала Иванова. Агентство направило запрос в пресс-службу регионального департамента здравоохранения с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее жительница нового Уренгоя в telegram-канале главы города Андрея Воронова сравнила запись на прием к врачу с полетом в космос. По ее словам, свободных талонов никогда нет, но и очереди у кабинета врача тоже. В то же время жители Надыма в соцсетях поделились лайфхаками по записи к врачам. Обновлено в 15:45. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения корреспонденту рассказали, что для осмотра без талона можно подойти к окончанию приема врача. «Детский аллерголог принимает на 0,5 ставки 3 часа в день. Ежедневно на прием обращаются 8-10 пациентов. Если ребенок нуждается в консультации аллерголога, но записаться не получилось, можно подойти к концу приема, доктор осмотрит пациента. Также всегда можно обратиться к педиатру», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.