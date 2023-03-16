Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в Перми из-за порвавшегося в теле ребенка катетера

Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в Перми из-за плохого лечения недоношенного ребенка, в теле которого остались частицы катетера. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Следственного комитета.

«В региональном СУ СК по факту некачественного оказания медицинской помощи малолетнему ребенку проводится проверка. Председатель СК России поручил пермскому управлению возбудить уголовное дело. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в посте.

Ранее СМИ писали о том, что жительница Перми обратилась к Бастрыкину с просьбой о возбуждении дела. По словам женщины, ее дочь родилась недоношенной. Для того, чтобы девочка набирала вес, врачи поставили ей катетер, который менее, чем через сутки порвался, а в вене остались его частицы. Часть катетера попала в легочную артерию ребенка. Женщина утверждает, что врачи не пытались его извлечь, пока он не оказался у сердца.