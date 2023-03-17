Суд отказался выпускать из-за решетки экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*

Евгений Ройзман пытался обжаловать решение об аресте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд не стал отменять арест экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), который отправлен за решетку на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания суда.

«Суд постановил оставить апелляцию Евгения Ройзмана и его защитника Владислава Идамжапова без удовлетворения», — сообщил корреспондент со ссылкой на решение суда. На заседании утверждено решение Ленинского райсуда.

Ройзман был задержан 16 марта из-за подозрений в публикации экстремистской символики, к которой имели доступ пользователи соцсети «ВКонтакте». Суд арестовал экс-политика на 14 суток, хотя сам Ройзман убеждал, что не зарегистрирован в соцсети и не имеет отношение к опубликованному видео, на котором в течение шести секунд демонстрируется логотип организации-экстремиста. Позднее Ройзман обратился к администрации «ВКонтакте», попросив удалить все аккаунты со своим именем.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.