В Нижневартовском районе ХМАО выставили на продажу коттедж за 22 миллиона рублей. Материал стен дома выполнен из экспериментальных материалов, говорится на сайте «Авито».
«В Излучинске в 3-м микрорайоне продается отличный двухэтажный коттедж общей площадью 321,1 м², отличная двухэтажная баня общей площадью 110 м² и теплый гараж около 45 м². Все строения выполнены по последней технологии строительства жилых домов. Материал стен: экспериментальные материалы», — следует из публикации. Уточнить у самого продавца, о каких именно материалах идет речь на момент публикации новости не удалось.
В доме есть большая бильярдная, спортивный зал с тренажерами. В коттедже также есть инфракрасная сауна и каминный зал. Во дворе обустроена мангальная зона и высажен газон.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске продают элитную квартиру в виде избы с бронированными окнами. Тогда агентство публиковало фото апартаментов.
В Нижневартовском районе ХМАО выставили на продажу коттедж за 22 миллиона рублей. Материал стен дома выполнен из экспериментальных материалов, говорится на сайте «Авито». «В Излучинске в 3-м микрорайоне продается отличный двухэтажный коттедж общей площадью 321,1 м², отличная двухэтажная баня общей площадью 110 м² и теплый гараж около 45 м². Все строения выполнены по последней технологии строительства жилых домов. Материал стен: экспериментальные материалы», — следует из публикации. Уточнить у самого продавца, о каких именно материалах идет речь на момент публикации новости не удалось. В доме есть большая бильярдная, спортивный зал с тренажерами. В коттедже также есть инфракрасная сауна и каминный зал. Во дворе обустроена мангальная зона и высажен газон. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске продают элитную квартиру в виде избы с бронированными окнами. Тогда агентство публиковало фото апартаментов.