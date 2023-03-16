16 марта 2023

В ХМАО продают элитный дом из экспериментальных материалов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом
Площадь дома составляет более 300 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО выставили на продажу коттедж за 22 миллиона рублей. Материал стен дома выполнен из экспериментальных материалов, говорится на сайте «Авито».

«В Излучинске в 3-м микрорайоне продается отличный двухэтажный коттедж общей площадью 321,1 м², отличная двухэтажная баня общей площадью 110 м² и теплый гараж около 45 м². Все строения выполнены по последней технологии строительства жилых домов. Материал стен: экспериментальные материалы», — следует из публикации. Уточнить у самого продавца, о каких именно материалах идет речь на момент публикации новости не удалось.

В доме есть большая бильярдная, спортивный зал с тренажерами. В коттедже также есть инфракрасная сауна и каминный зал. Во дворе обустроена мангальная зона и высажен газон.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске продают элитную квартиру в виде избы с бронированными окнами. Тогда агентство публиковало фото апартаментов.

В доме из экспериментальных материалов создана большая бильярдная
В доме создана большая бильярдная
Фото:
Стоимость дома из экспериментальных материалов составляет 22 млн рублей
Стоимость дома составляет 22 млн рублей
Фото:
Во дворе построена мангальная зона
Во дворе построена мангальная зона
Фото:

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В Нижневартовском районе ХМАО выставили на продажу коттедж за 22 миллиона рублей. Материал стен дома выполнен из экспериментальных материалов, говорится на сайте «Авито». «В Излучинске в 3-м микрорайоне продается отличный двухэтажный коттедж общей площадью 321,1 м², отличная двухэтажная баня общей площадью 110 м² и теплый гараж около 45 м². Все строения выполнены по последней технологии строительства жилых домов. Материал стен: экспериментальные материалы», — следует из публикации. Уточнить у самого продавца, о каких именно материалах идет речь на момент публикации новости не удалось. В доме есть большая бильярдная, спортивный зал с тренажерами. В коттедже также есть инфракрасная сауна и каминный зал. Во дворе обустроена мангальная зона и высажен газон. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске продают элитную квартиру в виде избы с бронированными окнами. Тогда агентство публиковало фото апартаментов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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