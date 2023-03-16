Площадь дома составляет более 300 квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовском районе ХМАО выставили на продажу коттедж за 22 миллиона рублей. Материал стен дома выполнен из экспериментальных материалов, говорится на сайте «Авито».

«В Излучинске в 3-м микрорайоне продается отличный двухэтажный коттедж общей площадью 321,1 м², отличная двухэтажная баня общей площадью 110 м² и теплый гараж около 45 м². Все строения выполнены по последней технологии строительства жилых домов. Материал стен: экспериментальные материалы», — следует из публикации. Уточнить у самого продавца, о каких именно материалах идет речь на момент публикации новости не удалось.

В доме есть большая бильярдная, спортивный зал с тренажерами. В коттедже также есть инфракрасная сауна и каминный зал. Во дворе обустроена мангальная зона и высажен газон.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске продают элитную квартиру в виде избы с бронированными окнами. Тогда агентство публиковало фото апартаментов.

В доме создана большая бильярдная Фото: «Этажи»

Стоимость дома составляет 22 млн рублей Фото: «Этажи»