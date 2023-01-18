В ХМАО продают элитную квартиру в виде избы с бронированными окнами. Фото

В Ханты-Мансийске предлагают купить квартиру в виде избы с бронированными окнами

19 января 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Стоимость квартиры составляет 19,9 миллионов рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ханты-Мансийске выставили на продажу квартиру стоимостью 19,9 миллионов рублей. Ее дизайн выполнен в стиле русской избы, а в панорамных окнах установлены бронированные стеклопакеты. Объявление опубликовано на сайте «Домклик». «Квартира разделена на зоны — сначала вы окунетесь в великолепие исконно русского жилища — огромный холл, выполненный в стиле деревянной избы с хохломской росписью и банькой. Затем попадете в современную квартиру с дизайнерским ремонтом и мебелью, где с удобством может разместиться большая семья. Панорамные окна с бронированными стеклопакетами гарантируют безопасность и прекрасный вид на город и храм», — говорится в публикации. Площадь жилья составляет 135 квадратных метров. Здесь есть кабинет, детская комната, спальня с рабочей зоной, гостиная со встроенной кухней. В квартире высокие потолки в три метра. «Еще остался последний сюрприз для нового обладателя квартиры! Это машиноместо на 4 автомобиля, площадью 73 м2», — сказано в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают элитный двухэтажный лофт за 22 миллиона. В квартире выполнен ремонт с использованием кирпичной кладки на стенах и деревянными балками на потолках.

В Ханты-Мансийске выставили на продажу квартиру стоимостью 19,9 миллионов рублей. Ее дизайн выполнен в стиле русской избы, а в панорамных окнах установлены бронированные стеклопакеты. Объявление опубликовано на сайте «Домклик». «Квартира разделена на зоны — сначала вы окунетесь в великолепие исконно русского жилища — огромный холл, выполненный в стиле деревянной избы с хохломской росписью и банькой. Затем попадете в современную квартиру с дизайнерским ремонтом и мебелью, где с удобством может разместиться большая семья. Панорамные окна с бронированными стеклопакетами гарантируют безопасность и прекрасный вид на город и храм», — говорится в публикации. Площадь жилья составляет 135 квадратных метров. Здесь есть кабинет, детская комната, спальня с рабочей зоной, гостиная со встроенной кухней. В квартире высокие потолки в три метра. «Еще остался последний сюрприз для нового обладателя квартиры! Это машиноместо на 4 автомобиля, площадью 73 м2», — сказано в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают элитный двухэтажный лофт за 22 миллиона. В квартире выполнен ремонт с использованием кирпичной кладки на стенах и деревянными балками на потолках.