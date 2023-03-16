Челябинка попыталась отрезать сожителю половой орган

Жительницу Пласта (Челябинская область) осудили на шесть с половиной лет за попытку отрезать своему сожителю половой орган. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, этому предшествовало предложение от сожителя вступить в интимную связь с его другом.
«После того, как сожитель предложил челябинке вступить с его другом в интимные отношения, она села на него сверху и нанесла множество ножевых ранений в паховую область и область грудной клетки. Преступные действия не были доведены до конца, так как друг сожителя успел выхватить из ее рук нож», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве отметили, что приехавшие медики успели спасти мужчину от смерти. Ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Женщину же забрали сотрудники правоохранительных органов.
Пластовский суд приговорил женщину к шести с половиной годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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