Два курганских ресторана нуждаются в новых владельцах Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане выставлены на продажу два ресторана — Santa Fe и «Горький cafe». Информацию об этом разместили на популярном сервисе объявлений.

«Продается помещение в центре города (ранее использовалось как ресторан „Горького cafe“). Площадь: 468 кв. м. Стоимость составила 50 000 000 рублей», — указано в описании на сервисе Avito. Рядом с помещением есть парковка. В здании установлена система вентиляции, а также система охраны.

Помимо «Горького cafe», продают также ресторан Santa Fe. В описании сообщается, что бизнес работает больше 20 лет и до сих пор пользуется спросом. «Разработаны все ТК, поставки, все передадим. Кухня полностью оборудована всем необходимым. Коллектив остается», — пишет владелец объявления. Стоимость готового бизнеса составила 2 500 000 рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к продавцам ресторанов по номерам, которые указаны в объявлениях, но ответ получить не удалось. На сообщение журналиста в мессенджере сервиса ответ также не пришел.

URA.RU писало ранее, что в Кургане арендодатель выселяет кафе с котами. Новый собственник повысил арендную плату, из-за чего владельцам бизнеса с котами приходится искать новое помещение.

В Кургане избавляются от «Горького» кафе Фото: скрин сайта Avito