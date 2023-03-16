Самолет из Кургана в Москву не вылетел из-за неисправности

Самолет компании Nordstar по маршруту «Курган — Москва» не смог утром вовремя вылететь в столицу из-за неисправности судна. Рейс отправили на 9 часов позже, рассказали в Западно-сибирской транспортной прокуратуре.
«В международном аэропорту Кургана имени академика Г.А. Илизарова около 7 часов местного времени после посадки воздушного судна <…> обнаружена техническая неисправность. <…> Задержка запланированного в обратном направлении рейса составила 9 часов», — сообщается на сайте прокуратуры. Неисправность обнаружили в прилетевшем из Москвы самолете 17 марта.
Авиасудну закрыли вылет по расписанию до устранения неисправности. «Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганский аэропорт вернут ежедневные рейсы до Москвы. Ранее часть авиарейсов перевозчик отменял.
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