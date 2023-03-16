16 марта 2023

Самолет из Кургана в Москву не вылетел из-за неисправности

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, стюардессы, споттинг, самолет, стюардесса, борт самолета
В Кургане задержали самолет в Москву из-за неисправности Фото:

Самолет компании Nordstar по маршруту «Курган — Москва» не смог утром вовремя вылететь в столицу из-за неисправности судна. Рейс отправили на 9 часов позже, рассказали в Западно-сибирской транспортной прокуратуре.

«В международном аэропорту Кургана имени академика Г.А. Илизарова около 7 часов местного времени после посадки воздушного судна <…> обнаружена техническая неисправность. <…> Задержка запланированного в обратном направлении рейса составила 9 часов», — сообщается на сайте прокуратуры. Неисправность обнаружили в прилетевшем из Москвы самолете 17 марта.

Авиасудну закрыли вылет по расписанию до устранения неисправности. «Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганский аэропорт вернут ежедневные рейсы до Москвы. Ранее часть авиарейсов перевозчик отменял.

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Самолет компании Nordstar по маршруту «Курган — Москва» не смог утром вовремя вылететь в столицу из-за неисправности судна. Рейс отправили на 9 часов позже, рассказали в Западно-сибирской транспортной прокуратуре. «В международном аэропорту Кургана имени академика Г.А. Илизарова около 7 часов местного времени после посадки воздушного судна <…> обнаружена техническая неисправность. <…> Задержка запланированного в обратном направлении рейса составила 9 часов», — сообщается на сайте прокуратуры. Неисправность обнаружили в прилетевшем из Москвы самолете 17 марта. Авиасудну закрыли вылет по расписанию до устранения неисправности. «Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в курганский аэропорт вернут ежедневные рейсы до Москвы. Ранее часть авиарейсов перевозчик отменял.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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