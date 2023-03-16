16 марта 2023

Жители Ханты-Мансийска раскупили дешевые билеты на концерт Сабурова за месяц до выступления

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Сабурова в Ханты-Мансийске должно состояться в апреле Фото:

Жители Ханты-Мансийска раскупили почти все дешевые билеты на концерт звезды ТНТ и шоу «Что было дальше?» комика Нурлана Сабурова. Концерт должен состояться лишь через месяц. Афиша доступна на сайте Сабурова.

«Центральная фигура выступлений Нурлана — он сам. Нурлан свободно импровизирует, подключая к монологу людей из зрительного зала», — говорится в анонсе концерта. Согласно информации о бронированиях, почти все дешевые билеты уже раскуплены. Среди самых дорогих билетов по 7 тысяч рублей также осталось всего несколько мест.

Само выступление должно состояться 14 апреля. Концерт запланирован в КДЦ «Октябрь». Сабуров известен своим постоянным участием в проекте Standup Шоу на ТНТ. Он также является ведущим юмористического шоу «Что было дальше?».

Ранее URA.RU рассказывало, что Сабуров выступит сразу в трех городах ХМАО: Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Последние два концерта пройдут уже в мае.

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Жители Ханты-Мансийска раскупили почти все дешевые билеты на концерт звезды ТНТ и шоу «Что было дальше?» комика Нурлана Сабурова. Концерт должен состояться лишь через месяц. Афиша доступна на сайте Сабурова. «Центральная фигура выступлений Нурлана — он сам. Нурлан свободно импровизирует, подключая к монологу людей из зрительного зала», — говорится в анонсе концерта. Согласно информации о бронированиях, почти все дешевые билеты уже раскуплены. Среди самых дорогих билетов по 7 тысяч рублей также осталось всего несколько мест. Само выступление должно состояться 14 апреля. Концерт запланирован в КДЦ «Октябрь». Сабуров известен своим постоянным участием в проекте Standup Шоу на ТНТ. Он также является ведущим юмористического шоу «Что было дальше?». Ранее URA.RU рассказывало, что Сабуров выступит сразу в трех городах ХМАО: Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Последние два концерта пройдут уже в мае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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