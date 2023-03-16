В Перми определили лучших игроков в Dota 2

Политехники стали лучшими в киберспорте по Dota 2 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае завершился региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги по игре Dota 2. Победила в соревнованиях команда Пермского политеха (ПНИПУ).

«Ребята сразились со сборными ПГНИУ, КПТ, ПГГПУ, СГХТ, ДГТТ им. П.И. Сюзева, ВШЭ. Политехники не оставили соперникам ни одного шанса на победу — из всех игр сборная Политеха вышла победителем», — сообщили URA.RU в вузе.

Всероссийская киберспортивная студенческая лига проводит крупнейшие соревнования по компьютерному спорту среди студентов. В сезоне-2023 общий призовой фонд составит три миллиона рублей.