16 марта 2023

В Перми определили лучших игроков в Dota 2

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, хакеры, геймеры, ворлд оф тэнкс, компьютерные пираты
Политехники стали лучшими в киберспорте по Dota 2 Фото:

В Пермском крае завершился региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги по игре Dota 2. Победила в соревнованиях команда Пермского политеха (ПНИПУ).

«Ребята сразились со сборными ПГНИУ, КПТ, ПГГПУ, СГХТ, ДГТТ им. П.И. Сюзева, ВШЭ. Политехники не оставили соперникам ни одного шанса на победу — из всех игр сборная Политеха вышла победителем», — сообщили URA.RU в вузе.

Всероссийская киберспортивная студенческая лига проводит крупнейшие соревнования по компьютерному спорту среди студентов. В сезоне-2023 общий призовой фонд составит три миллиона рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Пермском крае завершился региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги по игре Dota 2. Победила в соревнованиях команда Пермского политеха (ПНИПУ). «Ребята сразились со сборными ПГНИУ, КПТ, ПГГПУ, СГХТ, ДГТТ им. П.И. Сюзева, ВШЭ. Политехники не оставили соперникам ни одного шанса на победу — из всех игр сборная Политеха вышла победителем», — сообщили URA.RU в вузе. Всероссийская киберспортивная студенческая лига проводит крупнейшие соревнования по компьютерному спорту среди студентов. В сезоне-2023 общий призовой фонд составит три миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...