В Перми определили лучших игроков в Dota 2

Политехники стали лучшими в киберспорте по Dota 2
В Пермском крае завершился региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги по игре Dota 2. Победила в соревнованиях команда Пермского политеха (ПНИПУ).
«Ребята сразились со сборными ПГНИУ, КПТ, ПГГПУ, СГХТ, ДГТТ им. П.И. Сюзева, ВШЭ. Политехники не оставили соперникам ни одного шанса на победу — из всех игр сборная Политеха вышла победителем», — сообщили URA.RU в вузе.
Всероссийская киберспортивная студенческая лига проводит крупнейшие соревнования по компьютерному спорту среди студентов. В сезоне-2023 общий призовой фонд составит три миллиона рублей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.