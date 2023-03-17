Кремль ответил на решение МУС выдать ордер на арест Путина

Постановка вопроса Международным уголовным судом о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина возмутительна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия и ряд других государств не признают юрисдикции этого суда. Любые его решения для РФ с точки зрения права являются ничтожными», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Сенатор РФ Андрей Клишас в своем telegram-канале заявил, что ордер МУС не имеет никаких правовых оснований, так как Россия и еще ряд стран-членов Совета безопасности ООН не признаю юрисдикцию этого суда. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, поскольку РФ не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.
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