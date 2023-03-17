Lidovky: Россия выставила на поле боя убийцу американских HIMARS

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
Беспилотник «Ланцет», который выставила на поле боя Россия, уничтожает американские комплексы HIMARS, заявил Штепан Гобза Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия выставила на поле боя с ВСУ беспилотник «Ланцет», который уничтожает передовые американские ракетные комплексы HIMARS. Об этом заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.

«Дрон-камикадзе «Ланцет» завоевал на поле боя немалое уважение. <…> «Ланцет», де-факто аналог американского барражирующего боеприпаса «Свичблейд», уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы «Хаймарс» и британские БМП «Стормер», — передает слова обозревателя газета Lidovky.

Гобза отметил, что российский БПЛА автономно и самостоятельно принимает решения на поле боя при уклонении от зенитных орудий противника и поиске целей. Издание передает, что беспилотный аппарат модернизирован с учетом опыта спецоперации. Его мощная боевая часть позволяет поражать гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника, заявили в газете.

Ранее сообщалось, что для российских военные выпустили инструкции, как поразить немецкие танки Leopard и американские Abrams. Кроме того, предприятия оборонно-промышленного комплекса начали поставки дополнительной динамической защиты для танков, стоящих на вооружении российской армии. Это улучшит устойчивость машин в бою.

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Российская армия выставила на поле боя с ВСУ беспилотник «Ланцет», который уничтожает передовые американские ракетные комплексы HIMARS. Об этом заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза. «Дрон-камикадзе «Ланцет» завоевал на поле боя немалое уважение. <…> «Ланцет», де-факто аналог американского барражирующего боеприпаса «Свичблейд», уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы «Хаймарс» и британские БМП «Стормер», — передает слова обозревателя газета Lidovky. Гобза отметил, что российский БПЛА автономно и самостоятельно принимает решения на поле боя при уклонении от зенитных орудий противника и поиске целей. Издание передает, что беспилотный аппарат модернизирован с учетом опыта спецоперации. Его мощная боевая часть позволяет поражать гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника, заявили в газете. Ранее сообщалось, что для российских военные выпустили инструкции, как поразить немецкие танки Leopard и американские Abrams. Кроме того, предприятия оборонно-промышленного комплекса начали поставки дополнительной динамической защиты для танков, стоящих на вооружении российской армии. Это улучшит устойчивость машин в бою.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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