RT: российским военным дали инструкцию по уничтожению танков Leopard и Abrams. Фото

04 февраля 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Военным РФ посоветовали целиться в башню танка Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для российских военные выпустили инструкции, как поразить немецкие танки Leopard и американские Abrams, которые Запад собирается отправить Украине. Об этом рассказал военный корреспондент RT Саргон Хадая. «Как и у всей техники, у этих танков есть слабые места. Если мы смотрим в лоб на танк, то нужно целиться под ствол, тогда любой выстрел, даже из РПГ-7, приведет к заклиниванию башни. Техника будет выведена из строя», — сказал военный, с которым пообщался Хадая. Сколько заплатят за уничтоженные танки Leopard и Abrams. Инфографика В месте, где расположен двигатель, броня тоньше, отметил он. По его словам, если военный видит танк сзади или сбоку, то нужно целиться в конец башни. Также он посоветовал повредить системы навигации или антенны. Если виден фронт танка, то стоит целиться в башню и под нее, либо стараться повредить гусеницу. Наиболее эффективным способом поражения западной техники он назвал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Германия, США и Великобритания пообещали Украине танки, но ВСУ еще не получили их. В Забайкальском крае анонсировали выплаты за захват и уничтожение танков Leopard и Abrams на Украине. Об аналогичных мерах заявили в свердловской компании «ФОРЭС». В Кремле положительно отреагировали на инициативу. Появились памятки о слабых местах западных танков telegram-канал военкора RT

Для российских военные выпустили инструкции, как поразить немецкие танки Leopard и американские Abrams, которые Запад собирается отправить Украине. Об этом рассказал военный корреспондент RT Саргон Хадая. «Как и у всей техники, у этих танков есть слабые места. Если мы смотрим в лоб на танк, то нужно целиться под ствол, тогда любой выстрел, даже из РПГ-7, приведет к заклиниванию башни. Техника будет выведена из строя», — сказал военный, с которым пообщался Хадая. В месте, где расположен двигатель, броня тоньше, отметил он. По его словам, если военный видит танк сзади или сбоку, то нужно целиться в конец башни. Также он посоветовал повредить системы навигации или антенны. Если виден фронт танка, то стоит целиться в башню и под нее, либо стараться повредить гусеницу. Наиболее эффективным способом поражения западной техники он назвал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Германия, США и Великобритания пообещали Украине танки, но ВСУ еще не получили их. В Забайкальском крае анонсировали выплаты за захват и уничтожение танков Leopard и Abrams на Украине. Об аналогичных мерах заявили в свердловской компании «ФОРЭС». В Кремле положительно отреагировали на инициативу.