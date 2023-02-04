RT: российским военным дали инструкцию по уничтожению танков Leopard и Abrams. Фото

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НАТО. Москва. stock, зима, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2
Военным РФ посоветовали целиться в башню танка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для российских военные выпустили инструкции, как поразить немецкие танки Leopard и американские Abrams, которые Запад собирается отправить Украине. Об этом рассказал военный корреспондент RT Саргон Хадая.

«Как и у всей техники, у этих танков есть слабые места. Если мы смотрим в лоб на танк, то нужно целиться под ствол, тогда любой выстрел, даже из РПГ-7, приведет к заклиниванию башни. Техника будет выведена из строя», — сказал военный, с которым пообщался Хадая.

Сколько заплатят за уничтоженные танки Leopard и Abrams. Инфографика

В месте, где расположен двигатель, броня тоньше, отметил он. По его словам, если военный видит танк сзади или сбоку, то нужно целиться в конец башни. Также он посоветовал повредить системы навигации или антенны. Если виден фронт танка, то стоит целиться в башню и под нее, либо стараться повредить гусеницу. Наиболее эффективным способом поражения западной техники он назвал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Германия, США и Великобритания пообещали Украине танки, но ВСУ еще не получили их. В Забайкальском крае анонсировали выплаты за захват и уничтожение танков Leopard и Abrams на Украине. Об аналогичных мерах заявили в свердловской компании «ФОРЭС». В Кремле положительно отреагировали на инициативу.

Появились памятки о слабых местах западных танков

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Для российских военные выпустили инструкции, как поразить немецкие танки Leopard и американские Abrams, которые Запад собирается отправить Украине. Об этом рассказал военный корреспондент RT Саргон Хадая. «Как и у всей техники, у этих танков есть слабые места. Если мы смотрим в лоб на танк, то нужно целиться под ствол, тогда любой выстрел, даже из РПГ-7, приведет к заклиниванию башни. Техника будет выведена из строя», — сказал военный, с которым пообщался Хадая. В месте, где расположен двигатель, броня тоньше, отметил он. По его словам, если военный видит танк сзади или сбоку, то нужно целиться в конец башни. Также он посоветовал повредить системы навигации или антенны. Если виден фронт танка, то стоит целиться в башню и под нее, либо стараться повредить гусеницу. Наиболее эффективным способом поражения западной техники он назвал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Германия, США и Великобритания пообещали Украине танки, но ВСУ еще не получили их. В Забайкальском крае анонсировали выплаты за захват и уничтожение танков Leopard и Abrams на Украине. Об аналогичных мерах заявили в свердловской компании «ФОРЭС». В Кремле положительно отреагировали на инициативу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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