РИАН: российские танки получат дополнительную динамическую защиту

Предприятия оборонно-промышленного комплекса начали поставки дополнительной динамической защиты для танков, стоящих на вооружении российской армии. Это улучшит устойчивость машин в бою. Об этом рассказали осведомленные источники.
«В российские войска по опыту спецоперации на Украине начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты, которые существенно повышают боевую устойчивость и защищенность танков», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Агентство также выяснило, что ремонтные батальоны будут непосредственно в частях на передовой монтировать на танки защиту от противотанковых боеприпасов, делая ее «всеракурсной». По словам источника РИА Новостей, в результате этого у танков значительно повысится боевая устойчивость, защищенность и живучесть.
Уточняется, что речь идет об устойчивости танка к бронебойным оперенным подкалиберным снарядам. Применение дополнительной защиты продиктовано особенностями тактической обстановки, в том числе использованием беспилотников и других противотанковых средств. Модификации подвергаются танки Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, Т-90М «Прорыв».
Ранее сообщалось, что для российских военные выпустили инструкции, как поразить немецкие танки Leopard и американские Abrams. По информации немецких СМИ, в Германии завершились тренировки украинских военных на танках Leopard 2. Ожидается, что Германия поставит Украине 18 современных боевых танков.
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