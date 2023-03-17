17 марта 2023

В Екатеринбурге на четыре часа задержали рейс в Сочи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , авиакомпания победа
Самолет из Екатеринбурга в Сочи вылетит с задержкой в четыре часа Фото:

Рейс авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга в Сочи задержан на четыре часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс DP-340 авиакомпании «Победа» должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи 18 марта в 5:55, однако из-за задержки вылет самолета перенесен на 10 часов, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки на данный момент неизвестна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию «Победа». На момент публикации новости ответ не был получен.

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Рейс авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга в Сочи задержан на четыре часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс DP-340 авиакомпании «Победа» должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи 18 марта в 5:55, однако из-за задержки вылет самолета перенесен на 10 часов, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию «Победа». На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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