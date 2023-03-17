Самолет из Екатеринбурга в Сочи вылетит с задержкой в четыре часа
Рейс авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга в Сочи задержан на четыре часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс DP-340 авиакомпании «Победа» должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи 18 марта в 5:55, однако из-за задержки вылет самолета перенесен на 10 часов, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки на данный момент неизвестна.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию «Победа». На момент публикации новости ответ не был получен.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.