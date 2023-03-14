Глава Сургута анонсировал генеральную уборку города от снега

15 марта 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Данная уборка поможет избавиться от лишней талой воды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов анонсировал в городе генеральную уборку, направленную на избавление улиц от снега и льда, что позволит сократить количество талой воды весной. Информацию об этом он разместил на своей странице социальной сети «ВКонтакте». «Генеральную уборку города проведем в Сургуте с 15 марта по 15 апреля. Все имеющиеся технические мощности и возможности городских служб, управляющих компаний, предприятий, предпринимательского сообщества нацеливаем на очистку и вывоз снега. В комплекс работ входит приведение в порядок тротуаров, территорий, прилегающих к торговым центрам. Снег, скопившийся на кровлях, сосульки, также планируется убрать. Специалисты займутся пропаркой колодцев, очисткой дождеприемников и откачкой талой воды», — указал Филатов. Работа будет организована по трем основным направлениям: уборка улично-дорожной сети, общественных пространств и придомовых территорий. При этом глава Сургута отметил, что планомерная уборка снега идет на протяжении всего сезона. Но перед началом активного таянья снега коммунальные службы усиливают свою работу. «Опыт прошлого года показал, что эта мера эффективна и позволяет существенно уменьшить объемы талой воды в городе. Будем прилагать усилия, чтобы минимизировать зоны подтопления в этом году от талого снега», — сообщил Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что сургутские автомобилисты вязнут во дворах из-за прошедших снегопадов. Машины застревают в сугробах или не могут выехать из появившейся колеи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов анонсировал в городе генеральную уборку, направленную на избавление улиц от снега и льда, что позволит сократить количество талой воды весной. Информацию об этом он разместил на своей странице социальной сети «ВКонтакте». «Генеральную уборку города проведем в Сургуте с 15 марта по 15 апреля. Все имеющиеся технические мощности и возможности городских служб, управляющих компаний, предприятий, предпринимательского сообщества нацеливаем на очистку и вывоз снега. В комплекс работ входит приведение в порядок тротуаров, территорий, прилегающих к торговым центрам. Снег, скопившийся на кровлях, сосульки, также планируется убрать. Специалисты займутся пропаркой колодцев, очисткой дождеприемников и откачкой талой воды», — указал Филатов. Работа будет организована по трем основным направлениям: уборка улично-дорожной сети, общественных пространств и придомовых территорий. При этом глава Сургута отметил, что планомерная уборка снега идет на протяжении всего сезона. Но перед началом активного таянья снега коммунальные службы усиливают свою работу. «Опыт прошлого года показал, что эта мера эффективна и позволяет существенно уменьшить объемы талой воды в городе. Будем прилагать усилия, чтобы минимизировать зоны подтопления в этом году от талого снега», — сообщил Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что сургутские автомобилисты вязнут во дворах из-за прошедших снегопадов. Машины застревают в сугробах или не могут выехать из появившейся колеи.