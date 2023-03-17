17 марта 2023
16 марта 2023

Курганские депутаты просят восстановить снесенную из-за стройки стелу

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, трость в руке, пенсионеры, ветеран вов
Монумент восхваляет подвиг советского народа, победившего в ВОВ Фото:

Депутаты гордумы Кургана обратились к мэрии с предложением о выделении нового участка для установки стелы «Слава народу — победителю!». Сооружение демонтировали в 2016 году для постройки многоквартирного дома в Заозерном районе.

«Депутат Курганской гордумы Яков Сидоров <…> предложил мэрии выделить новый участок для ее [снесенной стелы] установки и восстановить монумент с надписью. Коллеги депутата поддержали», — пишет портал «45.ru».

О том, что в зауральской столице не будут восстанавливать стелу, снесенную из-за стройки, URA.RU уже писало. Взамен старого планируют изготовить новый монумент. Ранее в пресс-службе мэрии корреспондентам агентства объясняли, что стелу демонтировали с условием, что металлические конструкции будут размещены в другом месте.

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Депутаты гордумы Кургана обратились к мэрии с предложением о выделении нового участка для установки стелы «Слава народу — победителю!». Сооружение демонтировали в 2016 году для постройки многоквартирного дома в Заозерном районе. «Депутат Курганской гордумы Яков Сидоров <…> предложил мэрии выделить новый участок для ее [снесенной стелы] установки и восстановить монумент с надписью. Коллеги депутата поддержали», — пишет портал «45.ru». О том, что в зауральской столице не будут восстанавливать стелу, снесенную из-за стройки, URA.RU уже писало. Взамен старого планируют изготовить новый монумент. Ранее в пресс-службе мэрии корреспондентам агентства объясняли, что стелу демонтировали с условием, что металлические конструкции будут размещены в другом месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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