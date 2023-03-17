Курганские депутаты просят восстановить снесенную из-за стройки стелу

18 марта 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Монумент восхваляет подвиг советского народа, победившего в ВОВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты гордумы Кургана обратились к мэрии с предложением о выделении нового участка для установки стелы «Слава народу — победителю!». Сооружение демонтировали в 2016 году для постройки многоквартирного дома в Заозерном районе. «Депутат Курганской гордумы Яков Сидоров <…> предложил мэрии выделить новый участок для ее [снесенной стелы] установки и восстановить монумент с надписью. Коллеги депутата поддержали», — пишет портал «45.ru». О том, что в зауральской столице не будут восстанавливать стелу, снесенную из-за стройки, URA.RU уже писало. Взамен старого планируют изготовить новый монумент. Ранее в пресс-службе мэрии корреспондентам агентства объясняли, что стелу демонтировали с условием, что металлические конструкции будут размещены в другом месте.

Депутаты гордумы Кургана обратились к мэрии с предложением о выделении нового участка для установки стелы «Слава народу — победителю!». Сооружение демонтировали в 2016 году для постройки многоквартирного дома в Заозерном районе. «Депутат Курганской гордумы Яков Сидоров <…> предложил мэрии выделить новый участок для ее [снесенной стелы] установки и восстановить монумент с надписью. Коллеги депутата поддержали», — пишет портал «45.ru». О том, что в зауральской столице не будут восстанавливать стелу, снесенную из-за стройки, URA.RU уже писало. Взамен старого планируют изготовить новый монумент. Ранее в пресс-службе мэрии корреспондентам агентства объясняли, что стелу демонтировали с условием, что металлические конструкции будут размещены в другом месте.