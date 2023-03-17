Затор образовался на трассе М5-Урал в Челябинской области из-за массового ДТП. Фото, видео

18 марта 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Несколько автомобилей столкнулись на трассе М5-Урал Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU ДТП с участием фуры произошло на трассе М5-Урал в Челябинской области. В результате происшествия на трассе затруднено движение. «Между Ашой и Симом затруднение в движении. ДТП около кафе „Гурман“», — сообщается в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видеозаписи с места ДТП, столкнулись несколько автомобилей, в том числе фура, легковой автомобиль и грузовик. По информации очевидцев, грузовик перевернулся. В районе аварии организовано реверсивное движение, работает кран. Информации о пострадавших нет. Комментарий от ГИБДД Челябинской области будет опубликован, как только поступит. Паблик «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»

ДТП с участием фуры произошло на трассе М5-Урал в Челябинской области. В результате происшествия на трассе затруднено движение. «Между Ашой и Симом затруднение в движении. ДТП около кафе „Гурман“», — сообщается в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видеозаписи с места ДТП, столкнулись несколько автомобилей, в том числе фура, легковой автомобиль и грузовик. По информации очевидцев, грузовик перевернулся. В районе аварии организовано реверсивное движение, работает кран. Информации о пострадавших нет. Комментарий от ГИБДД Челябинской области будет опубликован, как только поступит.