В ЯНАО возобновили работу самого длинного зимника

В ЯНАО возобновили работу зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале
В ЯНАО разрешили движение для автомобилей массой до 20 тонн по самому протяженному зимнику округа Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Работа зимника возобновилась с 11 часов 18 марта, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«С 11-00 часов 18.03.2023 года по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале разрешено движение для всех видов ТС общей массой до 20 тонн», — сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Ранее, там же сообщили о возобновлении движения по зимнику Коротчаево-Красноселькуп для транспортных средств до 30 тонн.
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