17 марта 2023
16 марта 2023

В ЯНАО возобновили работу самого длинного зимника

В ЯНАО открыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
В ЯНАО возобновили работу зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале Фото:

В ЯНАО разрешили движение для автомобилей массой до 20 тонн по самому протяженному зимнику округа Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Работа зимника возобновилась с 11 часов 18 марта, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«С 11-00 часов 18.03.2023 года по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале разрешено движение для всех видов ТС общей массой до 20 тонн», — сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Ранее, там же сообщили о возобновлении движения по зимнику Коротчаево-Красноселькуп для транспортных средств до 30 тонн.

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В ЯНАО разрешили движение для автомобилей массой до 20 тонн по самому протяженному зимнику округа Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Работа зимника возобновилась с 11 часов 18 марта, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 11-00 часов 18.03.2023 года по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале разрешено движение для всех видов ТС общей массой до 20 тонн», — сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Ранее, там же сообщили о возобновлении движения по зимнику Коротчаево-Красноселькуп для транспортных средств до 30 тонн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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