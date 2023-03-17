17 марта 2023
16 марта 2023

В ЯНАО из-за погоды ограничили дорожное движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Пробки. Челябинск, полицейская машина, погоня, полиция, проблесковый маячок, тревога, маячок
В ЯНАО ограничили движение от Карамовского поста в сторону ХМАО Фото:

На трассе Сургут — Салехард в ЯНАО ограничили движение автотранспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно метелью и гололедицей, введены временные ограничения движения транспорта на автомобильной дороге Сургут — Салехард от 244 километра в сторону ХМАО. Движение ограничено от Карамовского поста в сторону юга», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

Ограничение движения будет продолжаться до улучшения погодной обстановки. Ведомство призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

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На трассе Сургут — Салехард в ЯНАО ограничили движение автотранспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции. «В связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно метелью и гололедицей, введены временные ограничения движения транспорта на автомобильной дороге Сургут — Салехард от 244 километра в сторону ХМАО. Движение ограничено от Карамовского поста в сторону юга», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Ограничение движения будет продолжаться до улучшения погодной обстановки. Ведомство призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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