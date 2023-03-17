В ЯНАО из-за погоды ограничили дорожное движение

На трассе Сургут — Салехард в ЯНАО ограничили движение автотранспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно метелью и гололедицей, введены временные ограничения движения транспорта на автомобильной дороге Сургут — Салехард от 244 километра в сторону ХМАО. Движение ограничено от Карамовского поста в сторону юга», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».
Ограничение движения будет продолжаться до улучшения погодной обстановки. Ведомство призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.
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