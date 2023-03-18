За контрабанду оружия за рубеж россиянам грозит до 12 лет

Путин подписал закон о лишении свободы до 12 лет за незаконный экспорт и контрабанду оружия

18 марта 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Незаконный экспорт оружия будет наказываться лишением свободы до 12 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU С 18 марта вводится уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы за незаконный экспорт из России или продажу иностранному лицу военных товаров, технологий и вооружения. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Федеральным законом вносятся изменения в статью 189 УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный экспорт из РФ или передачу иностранному лицу товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ или оказание услуг», — говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал данный закон 18 марта. Уточняется, что за такое правонарушение грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы. За совершение преступления организованной группировкой предусмотрено лишение свободы от семи до 12 лет каждому ее участнику. Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что Россия продает оружие заграницу за рубли. До этого продажа проходила за иностранную валюту.

С 18 марта вводится уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы за незаконный экспорт из России или продажу иностранному лицу военных товаров, технологий и вооружения. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Федеральным законом вносятся изменения в статью 189 УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный экспорт из РФ или передачу иностранному лицу товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ или оказание услуг», — говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал данный закон 18 марта. Уточняется, что за такое правонарушение грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы. За совершение преступления организованной группировкой предусмотрено лишение свободы от семи до 12 лет каждому ее участнику. Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что Россия продает оружие заграницу за рубли. До этого продажа проходила за иностранную валюту.