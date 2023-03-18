Военный эксперт: идея Киева делать снаряды под землей обречена на провал

18 марта 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Украина не сможет защититься от российской ракеты «Кинжал», отметил Юрий Кнутов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет безопасно производить снаряды под землей, потому что у России есть гиперзвуковые ракеты «Кинжал», способные поражать подземные цели. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Это вряд ли защитит от таких ракет, как гиперзвуковой „Кинжал“. Почему? Потому что при первом применении „Кинжала“ с его помощью был нанесен удар по украинскому складу бомб, который находился в горах Ивано-Франковской области», — заявил Юрий Кнутов, его слова передает Пятый канал. Он отметил, что хранилище этого склада способно выдержать взрыв ядерной бомбы. Однако ракеты «Кинжал» из-за кинетической энергии способны пробить массив горной породы. «Кинжалы» поразили этот военный склад Украины в марте 2022 года. Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Киев может наладить производство снарядов под землей. Он отметил, что разместить производство можно в центральной и западной части Украины, передает Газета.ru .

Украина не сможет безопасно производить снаряды под землей, потому что у России есть гиперзвуковые ракеты «Кинжал», способные поражать подземные цели. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Это вряд ли защитит от таких ракет, как гиперзвуковой „Кинжал“. Почему? Потому что при первом применении „Кинжала“ с его помощью был нанесен удар по украинскому складу бомб, который находился в горах Ивано-Франковской области», — заявил Юрий Кнутов, его слова передает Пятый канал. Он отметил, что хранилище этого склада способно выдержать взрыв ядерной бомбы. Однако ракеты «Кинжал» из-за кинетической энергии способны пробить массив горной породы. «Кинжалы» поразили этот военный склад Украины в марте 2022 года. Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Киев может наладить производство снарядов под землей. Он отметил, что разместить производство можно в центральной и западной части Украины, передает Газета.ru.