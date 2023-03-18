Путин приехал в Севастополь за рулем. Видео

18 марта 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин приехал в Севастополь на автомобиле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь за рулем автомобиля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. «А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Он отметил, что у России невероятный лидер, потому что изначально планировалось дистанционное участие президента в мероприятиях. Ранее стало известно, что Владимир Путин прибыл в Крым в день годовщины его вхождения в состав России. Крым присоединился к России в 2014 году в результате референдума. За принятие такого решения проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова.

Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь за рулем автомобиля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. «А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Он отметил, что у России невероятный лидер, потому что изначально планировалось дистанционное участие президента в мероприятиях. Ранее стало известно, что Владимир Путин прибыл в Крым в день годовщины его вхождения в состав России. Крым присоединился к России в 2014 году в результате референдума. За принятие такого решения проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова.