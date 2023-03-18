Путин приехал в Севастополь за рулем. Видео

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин приехал в Севастополь на автомобиле Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь за рулем автомобиля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

«А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Он отметил, что у России невероятный лидер, потому что изначально планировалось дистанционное участие президента в мероприятиях.

Ранее стало известно, что Владимир Путин прибыл в Крым в день годовщины его вхождения в состав России. Крым присоединился к России в 2014 году в результате референдума. За принятие такого решения проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь за рулем автомобиля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. «А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Он отметил, что у России невероятный лидер, потому что изначально планировалось дистанционное участие президента в мероприятиях. Ранее стало известно, что Владимир Путин прибыл в Крым в день годовщины его вхождения в состав России. Крым присоединился к России в 2014 году в результате референдума. За принятие такого решения проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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