Украинский политик заявил об американской оккупации страны

Глава украинской партии «Держава» Василец: Вашингтон принимает решения за Украину
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Вашингтон не дает украинцам права слова, считает Дмитрий Василец Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные вынуждены погибать в вооруженном конфликте из-за решения, которое принималось в США. Об этом рассказал глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец. Он считает, что Украина оккупирована Америкой.

«Мы просто тогда еще не осознавали, что, по сути, в Украине уже тотальная оккупация. И все ключевые решения принимались в американском посольстве», — рассказал Дмитрий Василец белорусскому информационному агентству «БЕЛТА». Видеозапись опубликована на официальном youtube-канале агентства. По его мнению, украинскому народу не дают права высказать свое мнение: «В Вашингтоне уже решили за украинский народ, что он должен до последнего погибнуть в боях с братским русским народом».

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. С начала СВО киевские власти поддерживают в США. Америка поставляет на Украину вооружения и тяжелую военную технику. В Белом доме заявили, что средств для поддержки киевского режима хватит до октября, передает «Национальная служба новостей».

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Украинские военные вынуждены погибать в вооруженном конфликте из-за решения, которое принималось в США. Об этом рассказал глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец. Он считает, что Украина оккупирована Америкой. «Мы просто тогда еще не осознавали, что, по сути, в Украине уже тотальная оккупация. И все ключевые решения принимались в американском посольстве», — рассказал Дмитрий Василец белорусскому информационному агентству «БЕЛТА». Видеозапись опубликована на официальном youtube-канале агентства. По его мнению, украинскому народу не дают права высказать свое мнение: «В Вашингтоне уже решили за украинский народ, что он должен до последнего погибнуть в боях с братским русским народом». Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. С начала СВО киевские власти поддерживают в США. Америка поставляет на Украину вооружения и тяжелую военную технику. В Белом доме заявили, что средств для поддержки киевского режима хватит до октября, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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