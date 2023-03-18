Украинский политик заявил об американской оккупации страны

Глава украинской партии «Держава» Василец: Вашингтон принимает решения за Украину

18 марта 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Вашингтон не дает украинцам права слова, считает Дмитрий Василец Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные вынуждены погибать в вооруженном конфликте из-за решения, которое принималось в США. Об этом рассказал глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец. Он считает, что Украина оккупирована Америкой. «Мы просто тогда еще не осознавали, что, по сути, в Украине уже тотальная оккупация. И все ключевые решения принимались в американском посольстве», — рассказал Дмитрий Василец белорусскому информационному агентству «БЕЛТА». Видеозапись опубликована на официальном youtube-канале агентства. По его мнению, украинскому народу не дают права высказать свое мнение: «В Вашингтоне уже решили за украинский народ, что он должен до последнего погибнуть в боях с братским русским народом». Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. С начала СВО киевские власти поддерживают в США. Америка поставляет на Украину вооружения и тяжелую военную технику. В Белом доме заявили, что средств для поддержки киевского режима хватит до октября, передает «Национальная служба новостей».

Украинские военные вынуждены погибать в вооруженном конфликте из-за решения, которое принималось в США. Об этом рассказал глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец. Он считает, что Украина оккупирована Америкой. «Мы просто тогда еще не осознавали, что, по сути, в Украине уже тотальная оккупация. И все ключевые решения принимались в американском посольстве», — рассказал Дмитрий Василец белорусскому информационному агентству «БЕЛТА». Видеозапись опубликована на официальном youtube-канале агентства. По его мнению, украинскому народу не дают права высказать свое мнение: «В Вашингтоне уже решили за украинский народ, что он должен до последнего погибнуть в боях с братским русским народом». Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. С начала СВО киевские власти поддерживают в США. Америка поставляет на Украину вооружения и тяжелую военную технику. В Белом доме заявили, что средств для поддержки киевского режима хватит до октября, передает «Национальная служба новостей».