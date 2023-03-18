Власти Турции обнародовали данные о жертвах страшных землетрясений

Землетрясения в Турции произошли в феврале 2023 года
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Из-за землетрясений в Турции погибло почти 49,6 тысячи человек. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.
«В результате февральских землетрясений в Турции погибло почти 49,6 тысячи человек, в том числе 6,8 тысячи иностранцев», — заявил Фуат Октай. Его слова приводит телеканал
В феврале в Турции прошла серия землетрясений. В результате них было разрушено большое количество жилых домов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал иностранных партнеров помочь в устранении последствий ЧП.
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