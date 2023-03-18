Власти Турции обнародовали данные о жертвах страшных землетрясений

Вице-президент Турции: из-за землетрясений погибло почти 49,6 тысячи человек
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Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, пыль, обрушение, разрушенный дом
Землетрясения в Турции произошли в феврале 2023 года Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Из-за землетрясений в Турции погибло почти 49,6 тысячи человек. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.

«В результате февральских землетрясений в Турции погибло почти 49,6 тысячи человек, в том числе 6,8 тысячи иностранцев», — заявил Фуат Октай. Его слова приводит телеканал TRT Haber.

В феврале в Турции прошла серия землетрясений. В результате них было разрушено большое количество жилых домов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал иностранных партнеров помочь в устранении последствий ЧП.

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Из-за землетрясений в Турции погибло почти 49,6 тысячи человек. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай. «В результате февральских землетрясений в Турции погибло почти 49,6 тысячи человек, в том числе 6,8 тысячи иностранцев», — заявил Фуат Октай. Его слова приводит телеканал TRT Haber. В феврале в Турции прошла серия землетрясений. В результате них было разрушено большое количество жилых домов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал иностранных партнеров помочь в устранении последствий ЧП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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