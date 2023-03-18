Курганец потребовал с виновника ДТП деньги за ремонт автомобиля

Обоих курганцев признали виновными в ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области обратился в суд с требованием взыскать с виновника ДТП деньги за ремонт автомобиля. Об этом сообщается на сайте Куртамышского районного суда.

«Истец обратился в суд с иском к ответчику. Он указал, что произошло ДТП с участием его автомобиля Subaru Impreza и автомобилем ответчика Lada Granta. По решению Белозерского районного суда оба водителя признаны виновными, установлена степень вины: истец — 30 процентов, а ответчик — 70 процентов. За ремонт автомобиля истец отдал 516 547 рублей, а потому он требует взыскать в его пользу часть стоимости в размере 361 582 рубля, а также судебные расходы: услуги эксперта — 9 тысяч рублей, госпошлину в размере 6 920 рублей и 40 тысяч рублей за услуги представителя», — говорится в документе.

Истец и ответчик не явились в судебное заседание. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика 361 582 рубля в счет возмещения материального ущерба, 9 тысяч рублей за оплату услуг эксперта, расходы на оплату услуг представителя в размере 20 тысяч рублей и госпошлину в размере 6 815 рублей.

Ранее страховую компанию обязали выплатить жителю Кургана страховое возмещение, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. В результате ДТП автомобилю истца был причинен вред. Страховая фирма выплатила страховое возмещение, но его не устроила сумма, поэтому он обратился в суд.