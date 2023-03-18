Министр юстиции ФРГ объявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию

19 марта 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

Марко Бушман захотел арестовать Владимира Путина в случае его визита в Германию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман собрался арестовать президента РФ Владимира Путина в случае его визита в Германию. Такое намерение он выразил в интервью немецкому изданию, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС), недавно объявивший об ордере на арест российского президента, не является признанной организацией во многих стран мира. «Федеральный министр юстиции Марко Бушман объявил, что выполнит требования ордера на арест и арестует президента России Владимира Путина, если его нога ступит на территорию Германии», — передает намерение чиновника немецкое издание Zeit. Бушман подчеркнул, что Германия будет «обязана» подчиниться решению суда: «МУС быстро свяжется с Интерполом и потребует принудительного исполнения. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина и передать его МУС, если он въедет на территорию ФРГ». В издании отметили, что Германия входит в состав государств, которые являются членами МУС и должны арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу. Тем не менее, ряд стран, в том числе США, Китай, Индия, Израиль и Иран принципиально возражают против самой идеи существования МУС, поскольку считают организацию ограничивающей суверенитет государств. Стоит отметить также, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к Международному суду ООН. Международный уголовный суд в Гааге объявил 17 марта, что выдал ордер на арест Путина. При этом юрисдикцию МУС не признают в США, России и ряде других стран. В Кремле назвали подобное решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права, поскольку Россия и ряд других государств не признают юрисдикции этого суда. Ранее американский военный аналитик Шон Белл отметил, что решение МУС не является значительным ударом для российского лидера и только укрепит его решимость. Также он добавил, что такие учреждения, как МУС, имеют ограниченную способность предпринимать действия, поэтому Путин не окажется в суде. Канцлер Германии Олаф Шольц не дал вполне конкретных комментариев о выдаче ордера на арест Путина и его задержании на территории ФРГ, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман собрался арестовать президента РФ Владимира Путина в случае его визита в Германию. Такое намерение он выразил в интервью немецкому изданию, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС), недавно объявивший об ордере на арест российского президента, не является признанной организацией во многих стран мира. «Федеральный министр юстиции Марко Бушман объявил, что выполнит требования ордера на арест и арестует президента России Владимира Путина, если его нога ступит на территорию Германии», — передает намерение чиновника немецкое издание Zeit. Бушман подчеркнул, что Германия будет «обязана» подчиниться решению суда: «МУС быстро свяжется с Интерполом и потребует принудительного исполнения. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина и передать его МУС, если он въедет на территорию ФРГ». В издании отметили, что Германия входит в состав государств, которые являются членами МУС и должны арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу. Тем не менее, ряд стран, в том числе США, Китай, Индия, Израиль и Иран принципиально возражают против самой идеи существования МУС, поскольку считают организацию ограничивающей суверенитет государств. Стоит отметить также, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к Международному суду ООН. Международный уголовный суд в Гааге объявил 17 марта, что выдал ордер на арест Путина. При этом юрисдикцию МУС не признают в США, России и ряде других стран. В Кремле назвали подобное решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права, поскольку Россия и ряд других государств не признают юрисдикции этого суда. Ранее американский военный аналитик Шон Белл отметил, что решение МУС не является значительным ударом для российского лидера и только укрепит его решимость. Также он добавил, что такие учреждения, как МУС, имеют ограниченную способность предпринимать действия, поэтому Путин не окажется в суде. Канцлер Германии Олаф Шольц не дал вполне конкретных комментариев о выдаче ордера на арест Путина и его задержании на территории ФРГ, передает RT.