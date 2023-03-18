18 марта 2023
17 марта 2023

В аэропорту Сургута на 12 часов задержали вылет в Минеральные Воды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте на 12 часов задерживается самолет до Минеральных Вод Фото:

В аэропорту Сургута почти на 12 часов задерживают авиарейс до Минеральных Вод. Самолет авиакомпании Utair вместо 6 часов 40 минут будет отправлен в 18 часов, сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова.

«Рейс ЮТ 481 по маршруту Сургут — Минеральные Воды, вылет 6:40. Задержка, предполагаемое время отправки — 18:00 19 марта», — указано на онлайн-табло.

Также онлайн-табло информирует, что авиарейс ЮТ 482 из Минеральных Вод в Сургут задерживается. На табло аэропорта Минеральных Вод информация о задержке подтверждается.

Фото:

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В аэропорту Сургута почти на 12 часов задерживают авиарейс до Минеральных Вод. Самолет авиакомпании Utair вместо 6 часов 40 минут будет отправлен в 18 часов, сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Рейс ЮТ 481 по маршруту Сургут — Минеральные Воды, вылет 6:40. Задержка, предполагаемое время отправки — 18:00 19 марта», — указано на онлайн-табло. Также онлайн-табло информирует, что авиарейс ЮТ 482 из Минеральных Вод в Сургут задерживается. На табло аэропорта Минеральных Вод информация о задержке подтверждается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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