В ЯНАО таксисты «перепланировали» город для увеличения тарифов. Скрин

19 марта 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

В Надыме таксисты ради заработка исключают некоторые улицы из городской черты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) таксисты считают некоторые поездки в черте города по повышенному тарифу, исключая улицы из границ города. Надымчане думают, что такое формирование тарифов несправедливо, об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Доехать от улицы Кедровой до улицы Топчева на такси — тариф 150 рублей. Диспетчер объяснила, что „по городу проезд 100 рублей, до Топчева 150 рублей“. У меня вопрос: „А Топчева уже не город, где и когда произошли изменения в границах города?“» — спросила жительница Надыма Алена Солонина в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети. По словам Алены, поездка у нее заняла пять минут. По подсчетам надымчанки, расстояние поездки составило около одного километра. «И Лесной такая же ерунда. Это не город», — иронизирует в комментариях к посту Светлана. «Начало 8-го проезда или к „Империалу“ тоже у них считается [по повышенному тарифу]», — пишет Максим. «Бензин стоит 34 рубля», — указывает Юрий. «Кто считает, что таксисты [необоснованно повышают тарифы], купите себе машину по бюджетной цене и сами поработайте», — вступился за таксистов Михаил. Корреспондент URA.RU отправил сообщение в соцсети автору поста с просьбой уточнить название службы такси, для взятия комментария. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое таксисты жалуются на упавшие доходы. Несмотря на количество заказов, практически весь их заработок уходит на обслуживание автомобиля. Скрин карты Надыма Фото: группа «Злой и добрый надымчанин», Вк Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Надыме (ЯНАО) таксисты считают некоторые поездки в черте города по повышенному тарифу, исключая улицы из границ города. Надымчане думают, что такое формирование тарифов несправедливо, об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Доехать от улицы Кедровой до улицы Топчева на такси — тариф 150 рублей. Диспетчер объяснила, что „по городу проезд 100 рублей, до Топчева 150 рублей“. У меня вопрос: „А Топчева уже не город, где и когда произошли изменения в границах города?“» — спросила жительница Надыма Алена Солонина в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети. По словам Алены, поездка у нее заняла пять минут. По подсчетам надымчанки, расстояние поездки составило около одного километра. «И Лесной такая же ерунда. Это не город», — иронизирует в комментариях к посту Светлана. «Начало 8-го проезда или к „Империалу“ тоже у них считается [по повышенному тарифу]», — пишет Максим. «Бензин стоит 34 рубля», — указывает Юрий. «Кто считает, что таксисты [необоснованно повышают тарифы], купите себе машину по бюджетной цене и сами поработайте», — вступился за таксистов Михаил. Корреспондент URA.RU отправил сообщение в соцсети автору поста с просьбой уточнить название службы такси, для взятия комментария. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое таксисты жалуются на упавшие доходы. Несмотря на количество заказов, практически весь их заработок уходит на обслуживание автомобиля.