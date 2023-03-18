В Надыме (ЯНАО) таксисты считают некоторые поездки в черте города по повышенному тарифу, исключая улицы из границ города. Надымчане думают, что такое формирование тарифов несправедливо, об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте».
«Доехать от улицы Кедровой до улицы Топчева на такси — тариф 150 рублей. Диспетчер объяснила, что „по городу проезд 100 рублей, до Топчева 150 рублей“. У меня вопрос: „А Топчева уже не город, где и когда произошли изменения в границах города?“» — спросила жительница Надыма Алена Солонина в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети.
По словам Алены, поездка у нее заняла пять минут. По подсчетам надымчанки, расстояние поездки составило около одного километра.
«И Лесной такая же ерунда. Это не город», — иронизирует в комментариях к посту Светлана. «Начало 8-го проезда или к „Империалу“ тоже у них считается [по повышенному тарифу]», — пишет Максим. «Бензин стоит 34 рубля», — указывает Юрий. «Кто считает, что таксисты [необоснованно повышают тарифы], купите себе машину по бюджетной цене и сами поработайте», — вступился за таксистов Михаил.
Корреспондент URA.RU отправил сообщение в соцсети автору поста с просьбой уточнить название службы такси, для взятия комментария. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое таксисты жалуются на упавшие доходы. Несмотря на количество заказов, практически весь их заработок уходит на обслуживание автомобиля.
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