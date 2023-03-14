Таксисты в ЯНАО жалуются на маленький заработок из-за расходов на машину

Таксистам не получается заработать из-за расходов на машину Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Таксисты в Новом Уренгое жалуются, что несмотря на большое количество заказов весной, они еле сводят концы с концами. Как написал анонимно автор в соцсети «Вконтакте», большая часть денег уходит на обслуживание машины.

«Люди, вы почему такие не понимающие и не цените чужой труд? Работаю в такси. Сейчас город завален снегом, цены выше стали, вы постоянно жалуетесь. Думаете таксисты зарабатывают больше всех и живут как олигархи? Еле свожу концы с концами. Ту сумму, которую вы видите у себя в приложении, до меня она полностью не доходит. Всевозможные штрафы за даже маленькие оплошности. За мойку отдай, КАСКО, ОСАГО, резина, ТО, бензин, масла, запчасти, амортизация машины, всякие непредвиденные расходы, и в итоге за месяц чистыми остается совсем ничего», — поясняет автор.

Однако не все пользователи поддержали автора. Многие предложили сменить профессию и не жаловаться. «Все что перечислили, вы не каждый месяц делаете. На такси можно хорошо зарабатывать, если уметь это делать», — отметила Айна Расулова. «Не нравится? Меняйте деятельность, чужие проблемы никого не волнуют, — добавил автор с ником «The End».

Ранее сообщалось, что жителей Ноябрьска ужаснула стоимость на такси. По словам горожан, цена на поездки не соответствуют маленькому городу.